Metro Milano | fermata M1 Cordusio cambia noma

Milano - nel condominio che trema tra oggetti rotti e crepe : “Come un terremoto ogni volta che passa la Metropolitana” : Da marzo 2018, gli abitanti del condominio in via Carducci 5, a Milano, denunciano fastidiose vibrazioni in concomitanza con il passaggio dei vagoni della metropolitana. La fermata Cadorna infatti è a due passi. Rumori diventati sempre più forti con il passare dei mesi, che fanno tremare le vetrine, crepano i muri e fanno cadere oggetti e soprammobili. I disagi si ripetono praticamente al transito di ogni convoglio, finendo per disturbare i ...

Le immagini della donna che è entrata nella galleria della Metro di Milano e ha provocato l'incidente : Le immagini della donna che, alla fermata Loreto della linea 1 della metro di Milano, entra in galleria e provoca l'attivazione dei sistemi di sicurezza della rete metropolitana alla base dell'...

Milano - un altro metrò frena di colpo : quattro passeggeri feriti a Palestro : Un altro treno bloccato di colpo, a Palestro, lungo la linea rossa. Secondo caso: in mattinata era accaduto a Loreto, 17 i feriti. Il guasto dopo che la linea è stata disalimentata per una 32enne, francese, che era entrata in galleria a Loreto

Milano - frenate improvvise della Metro : 21 feriti sulla linea 1 : È stata una giornata nera per il trasporto pubblico a Milano dove, tra il mattino e il primo pomeriggio, si sono verificati due incidenti in metropolitana causati da improvvise brusche frenate dei ...

Milano - un'altra brusca frenata della Metro : 4 contusi alla fermata Palestro : Nuova frenata improvvisa di un treno della linea 1 della metropolitana a Milano. E' il secondo episodio che si verifica in poche ore. Questa mattina, come si ricorderà, un convoglio ferroviario ha improvvisamente frenato dopo essere partito dalla stazione di Bonola (M1). L'improvviso arresto del treno ha provocato circa 15 contusi non gravi. In quell'occasione, come ha fatto sapere l'ATM in una nota diramata subito dopo il disguido, la corrente ...

