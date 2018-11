MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE 25 novembre | la testimonianza della verità

MADONNA DI MEDJUGORJE/ MESSAGGIO del 2 novembre 2018 a Mirjana : "soffro per i figli lontani dalla fede" - IlSussidiario.net : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE : apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. Ultime notizie oggi 2 novembre . 'Soffro per i figli lontani dalla fede'

Madonna di Medjugorje/ MESSAGGIO 25 ottobre 2018 : “chiamati alla vita e alla conversione” : Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 ottobre 2018 : l'attesa per l'apparizione alla veggente Marija Pavlovic. La conversione e l'adesione all'amore di Dio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:42:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ MESSAGGIO del 25 ottobre 2018 : la preghiera come ‘adesione’ all’amore di Dio : Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 ottobre 2018 : l'attesa per l'apparizione alla veggente Marija Pavlovic. La conversione e l'adesione all'amore di Dio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:21:00 GMT)

MESSAGGIO Medjugorje 25 ottobre 2018 : grande attesa per le parole della madonna : Figli miei, il mondo ha bisogno di apostoli d'amore, il mondo ha bisogno di molte preghiere, ma preghiere dette con il cuore e l'anima, non solo con le labbra. Figli miei, aspirate alla santità con l'...

MESSAGGIO MADONNA di Medjugorje/ 2 ottobre 2018 : “segno d’amore più piccolo vince il male più visibile” : Messaggio della Madonna di Medjugorje , oggi 2 ottobre 2018 : l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:07:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ MESSAGGIO del 2 ottobre 2018 : “preghiere con il cuore e non solo a parole” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE , oggi 2 ottobre 2018 : l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ MESSAGGIO del 2 ottobre 2018 : “la bellezza della vita come sacrificio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje , oggi 2 ottobre 2018 : l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 05:53:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ MESSAGGIO del 25 settembre 2018 : “Confidate in Dio e vivrete nella grazia e nella pace” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 25 settembre 2018: l'attesa per le parole della Madre di Dio e l'invito alla conversione. Vicka, "pregate per il Santo Padre"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:49:00 GMT)