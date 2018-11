Maxi truffa | arrestata l' ex Miss mamma

Usa - Maxi colletta per il senzatetto che donò i suoi ultimi risparmi a una passante : ma la 'fiaba' è una truffa : La storia di un senzatetto americano che spese i suoi pochi dollari per aiutare una donna in difficoltà commosse il mondo. Migliaia di persone contribuirono alla campagna online che la ragazza soccorsa lanciò in favore del 'buon samaritano', raccogliendo 400mila dollari . Un anno dopo, la fiaba va in frantumi : i ...