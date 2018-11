Maurizio Martina | cambieremo nome al Partito Democratico

blogitalia.news

(Di domenica 25 novembre 2018) Il candidato alla segreteria in una intervista dichiara di voler provare a lanciare una nuova linea di, ci chiameremo solo “Democrati” Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dalai democratici. Al plurale». Così il candidato alla segreteria del, in una intervista a Repubblica prova a lanciare una nuova linea, che sembra trovare il consenso degli “avversari” alla corsa alla poltrona più alta della forza politica i centrosinistra. L’obiettivo, ha spiegato il segretario uscente, è che il congresso diventi «il primo passo per una vera costituente dei democratici e dei progressisti».«Usciamo dalla logica della conta fine a se stessa. Noi ci muoviamo per evitare questi schemi e unire il Pd» ha spiegato. «Vogliamo proporre ai ...