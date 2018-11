: Mattarella:combattere violenza su donne - TelevideoRai101 : Mattarella:combattere violenza su donne - MyRedmoon77 : RT @ImolaOggi: Mattarella: 'la nostra generazione è l'ultima che effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale'. (Non… - demian_yexil : RT @ImolaOggi: Mattarella: 'la nostra generazione è l'ultima che effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale'. (Non… -

"Lasullepurtroppo non conosce confini geografici, distinzioni di classe o di età".E' quanto scrive il presidente della Repubblica,, per la Giornata contro lasulle, che "in ogni sua forma, fino all'omicidio,non è mai un fatto privato (...) ma si inscrive in una storia universale e radicata di prevaricazione". Occorre "operare per una profonda trasformazione culturale",scrive. "Nel nostro Paese il fenomeno (...) è ancora tragicamente alto e la sua denuncia ancora troppo reticente".(Di domenica 25 novembre 2018)