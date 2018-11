Mattarella | troppa violenza su donne Bonafede | misure a prossimo Cdm

Mattarella : in Italia ancora troppa violenza sulle donne - : Il presidente della Repubblica, per la Giornata internazionale contro gli abusi alle donne, ha lanciato un appello per "superare discriminazioni, pregiudizi o stereotipi" sottolineando che "la ...

Mattarella : in Italia ancora troppa violenza sulle donne : Mattarella: in Italia ancora troppa violenza sulle donne Il presidente della Repubblica, per la Giornata internazionale contro gli abusi alle donne, ha lanciato un appello per “superare discriminazioni, pregiudizi o stereotipi” sottolineando che “la prevenzione avviene soltanto con una profonda trasformazione ...