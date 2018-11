Mattarella | In Italia ancora troppa violenza sulle donne | e le denunce sono

Il centenario di Montecitorio - Fratelli d Italia lascia l aula sotto gli occhi di Mattarella 'Fico troppo pacifista' : Politica Camera, i cento anni della nuova aula. Domani le celebrazioni per l'anniversario. E una mostra ne racconta la storia

Sergio Mattarella - il retroscena sullo scontro finale con il governo per la manovra : cosa rischia l'Italia : Era dai tempi della trattativa per la formazione del governo che sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella non c'era l'attenzione spasmodica per ogni sua smorfia facciale come in questo ...

Mattarella difende Italia ma chiede ci sia più Ue nel nostro Paese : Roma, 15 nov., askanews, - Il governo gialloverde sta incontrando evidenti problemi nel suo operato, il rapporto con l'Ue in particolare è ormai caratterizzato da uno scontro continuo con Bruxelles. I ...

Ue rivede in peggio stime su Italia. Mattarella : ispirare fiducia : ...nostro Paese si è soffermato oggi anche il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale."L'economia ...

Mattarella : "Dobbiamo ispirare fiducia nell'Italia" : E rimarca che possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia : l'economia ha buoni fondamentali a partire dal risparmio delle famiglie, che va tutelato. SVILUPPO E UNITA' - "Lo sviluppo sostenibile del ...

Stime Ue : «Italia ultima per crescita» Mattarella : «Dobbiamo ispirare fiducia» : Netto peggioramento del deficit «strutturale» che nel 2020 dovrebbe salire al 3,5%. L’Italia non rispetta il Patto si stabilità. Tagliate anche le Stime di crescita del Pil

Thomas Bach in Italia : incontri con Malagò - Giorgetti e Mattarella. Riforma dello sport al centro : Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivato a Roma per due giorni ricchi di incontri. Oggi il numero 1 dello sport internazionale ha incontrato Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e poi Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Domani Bach sarà ricevuto in udienza privata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Al centro dei vari discorsi ci saranno ...

Bach incontra Giorgetti insieme ai vertici dello sport italiano. Domani udienza privata da Mattarella : ... unitamente ai vertici dello sport italiano, si sono recati successivamente a Palazzo Chigi, per l'incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo ...

Italia 4 novembre - Sergio Mattarella : “L’amore per la patria non è estremismo nazionalista” : Alle celebrazioni per l'armistizio con l'Austria nella prima Guerra Mondiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il valore della coesione tra gli Stati e della compatibilità con "l'amore per la patria". E aggiunge: "Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale. Ne uscirebbe emarginato e perdente".Continua a leggere

Mattarella bacchetta il governo Conte : 'Si tutelino gli italiani - si dialoghi con Europa' : Non indietreggiamo. E' questo il ritorno con il quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, autentiche anime del governo Conte, hanno commentato l'opposizione della Commissione Europea rispetto alla strategie economiche che intende mettere in campo l'Italia. L'intenzione palesata è quella di non rinunciare ad alcuna misura tra quelle promesse all'elettorato, con particolare riferimento a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il tutto si traduce [VIDEO] ...

Mattarella sulla manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi degli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...

Manovra - Mattarella a Conte : 'Avviare dialogo con Ue - porre Italia a riparo da instabilità' : Il monito del Capo dello Stato in una lettera inviata al presidente del Consiglio dopo il via libera alla presentazione della legge di bilancio alle Camere - "E' mio dovere sollecitare il governo a ...

Consiglio Supremo Difesa * presidente Mattarella : ' La stabilizzazione della Libia resta una priorità per l'Italia e fattore indispensabile ... : Enzo Moavero Milanesi; il Ministro della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio ...

Mattarella : Fellini maestro visionario - Italia gli deve molto : Roma, 31 ott., askanews, - "Il genio di Federico Fellini ha illuminato la storia del cinema per un lungo tratto del novecento, contribuendo a rafforzare il segno della cultura e della creatività ...