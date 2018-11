Massimo Castaldo | ' Non siamo isolati | alcuni Stati segretamente sperano che Roma vinca il

"M5S mai con i sovranisti in Ue". Intervista a Massimo Castaldo : Dopo le elezioni europee di maggio il Movimento 5 stelle non farà gruppo con i sovranisti alleati di Matteo Salvini. L'Europa non è l'Italia, è il ragionamento del vicepresidente del Parlamento Europeo Massimo Castaldo in questa Intervista con Huffpost a Strasburgo. E anzi, accusa l'eurodeputato pentastellato: "I vari partiti ipersovranisti e ultranazionalisti presenti in Europa, nella stragrande maggioranza dei casi, ...