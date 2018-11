Maratona Firenze 2018 | risultati e classifica Salpeter da record tra le donne | sorpresa

oasport

(Di domenica 25 novembre 2018) Ladiè stata caratterizzata dalla forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo toscano. Lo spettacolo non è comunque mancato per una delle 42 km più importanti e partecipate dal calendario italiano, partita e arrivata in Piazza Duomo, con tanto di ricordo di Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina, in occasione del tredicesimo chilometro. La 35esima edizione dellaMarathon ha visto la partecipazione di ben 9400 iscritti, il maltempo non ha frenato i runners che si sono cimentati lungo le strade della bellissima città.Al maschile vittoria di Abdi Ali Gelelchu, rappresentante del Bahrain che si è imposto con il tempo di 2h11:32: prestazione davvero inattesa per questo ventuenne che era alla sua primae che ha subito dettato legge battendo il marocchino Hicham Boufars (2h12:16) e il keniano Gilbert Kirwa (2h13:08) grazie a un ottimo ...