Maratona Firenze 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma completo

: Domenica si corre la Maratona di Firenze nel ricordo di Davide Astori - Corriere : Domenica si corre la Maratona di Firenze nel ricordo di Davide Astori - MarathonWorld1 : Diretta Firenze Marathon: aggiornamenti in tempo reale - mgmoody42 : RT @CletAbraham: La medaglia della maratona di Firenze 2018, il terzo movimento dell’uomo vitruviano. Un omaggio a Firenze, la celebrazione… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Torna anche quest'anno l'appuntamento con le grandi maratone italiane, ed in particolare con quella di, che quest'oggi vedràal solito una fitta partecipazione da atleti da tutto il mondo, pronti a darsi battaglia nel capoluogo toscano.Il via ufficiale, situato nella suggestiva Piazza Duomo, avverrà alle ore 8:30, mentre l'arrivo è previsto attorno alle 10:40, dopo aver percorso 42 km e 195 metri, con il 13° chilometro dedicato alla memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina prematuramente scomparso.La corsa sarà visibile in tv, su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky in differita a partire dalle ore 12:45.Il: Domenica 25 novembreOre 8:30diDalle 12:45 differita su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky)