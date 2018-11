Manovra | Prodi | possibile intesa su 2% con Ue | 2 | 4% è provocazione

Cos'ha detto Prodi sulla Manovra gialloverde e l'Ue : Roma, 25 nov., askanews, - Romano Prodi , ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue non ha dubbi: per il governo M5S-Lega era possibile raggiungere un accordo con la Ue su di un ...

Prodi : “Unica speranza per il Paese è rimanere in Europa. Manovra? Non ho ruolo politico per commentare” : rimanere in Europa “è l’unica speranza per questo Paese”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Unione europea ed ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, al suo arrivo a Milano all’Ambrosianeum, dove ha tenuto una lectio magistralis sull’Europa. “Questa è l’unica cosa che vi posso dire”, ha aggiunto ai cronisti, senza voler commentare la manovra finanziaria in quanto non ha più un ...