Il governo non cambierà i fondamenti. Se da studi e approfondimenti in corso dal governo emerge la possibilità diainon sarà un problema. Importante è confermare le riforme su pensione,lavoro e aiuti a imprese. Fanno sapere fonti della. Il premier Conte ha tutto il nostro sostegno dicono fonti M5S: il tema non è muro contro muro sul deficit su cui c'è sempre stato pieno dialogo.E' essenziale che gli italiani trovino lavoro con il Reddito di cittadinanza e possano andare in pensione con quota 100.(Di domenica 25 novembre 2018)