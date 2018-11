Manovra | Tajani | rischiamo arrivo Troika

Antonio Tajani : “O la Manovra cambia o arriva la Troika” : Il Presidente del Parlamento Europeo spiega di considerare fondamentale che il governo riscriva la legge di bilancio bocciata dalla Commissione Europea: "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea".Continua a leggere

