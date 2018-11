Manovra | Salvini apre sul deficit | ' 2 | 2 o 2 | 6% | nessuno si attacca ai decimali'

Salvini sulla Manovra : "Il 2 - 4 è intoccabile? Nessuno si attacca ai decimali" : Il 2,4% del rapporto deficit Pil non è intoccabile. Questo è il messaggio che sembra mandare Salvini con le sue considerazioni sulla manovra. In un'intervista ad AdnKronos dice: "Penso Nessuno sia attaccato a quello, se c'è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6... non è problema di decimali, è un problema di serietà e concretezza".Le parole del ministro dell'Interno ...

Manovra - spiraglio di Salvini sul deficit : "2 - 2 o 2 - 6 - nessuno si attacca ai decimali" : MILANO - Il livello di deficit al 2,4% sul Pil messo per iscritto dal governo dal Def e ribadito in ogni modo a Bruxelles potrebbe non essere intoccabile. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo ...

Le Pen con Salvini - Orbán lo bacchetta : la Manovra italiana spacca anche i populisti europei : Matteo Salvini sta riuscendo a dividere l'Europa. anche quando si parla delle forze politiche più distanti, in teoria, dai «burocrati di Bruxelles»: i cosiddetti partiti populisti, gli alleati, o ex ...

Manovra - Conte : stasera vertice Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio : Bruxelles, 25 nov., askanews, - Un vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi è programmato per stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Luigi Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Manovra - Salvini : "Bene Conte. Dialogo" : 6.54 "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti". Questo il commento del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, sulla cena di laovoro tra il premier, Conte, e il presidente della Commissione europea, Juncker, a Bruxelles.

Manovra - Salvini : "Sì al dialogo con Ue - ma non su quota 100" : LaPresse, "La Manovra non è un pacchetto chiuso, ma non mi si chieda di cambiare quanto fatto con la legge Fornero". Matteo Salvini apre così al dialogo con l'Unione europea parlando a margine del ...

Manovra - Salvini a Ue : “Non è un pacchetto chiuso. Serve un’Italia che cresce - non i ricatti” : “Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola: all’Europa Serve un’Italia che cresce. E penso che sanzioni e ricatti non servano né agli italiani né all’Ue”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del Forum associazioni familiari interpellato in vista della cena Conte-Juncker. “La Manovra – ha aggiunto – non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono ...

Manovra : Salvini - nessun passo indietro : Evidentemente, chi sta leggendo seriamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è SANA e noi vogliamo solo restituire soldi a imprenditori e cittadini italiani.#primagliitaliani". ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla Manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...