Manovra | ora Lega e M5s aprono sul deficit | Salvini | Nessuno è attaccato ai

Manovra - Prodi : «Tornare? No - ora faccio il predicatore. Il deficit al 2 - 4% è provocazione» : Lo ha detto l’ex primo ministro ed ex Presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, a “1/2 h in più” su Rai 3. Interrogato su un suo possibile ritorno in politica ha risposto:«Il mio mestiere è fare il predicatore»

Germania si lavora allo scudo anti-Italia dopo le vicende sulla Manovra italiana : Germania, dopo le vicende delle ultime giornate che hanno visto l’Italia presentare la manovra per due volte con bocciature secche, si lavora ad uno scudo anti-Italia Uno scudo anti Italia, uno strumento di pronto intervento per isolare dal contagio di Roma le economie dell’Eurozona. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung – che ha visionato documenti del governo tedesco – Berlino lo vuole a tutti i ...

Manovra - Tajani : “Non è questione di cene - ma di sostanza. Governo ancora in tempo per cambiare” : “Formalmente sorrisi e strette di mano, vedremo se l’Italia vorrà cambiare la Manovra perché è l’unica possibilità per cercare di dare una risposta positiva agli italiani. Non è una questione di cene e cenette ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni di uno scontro che fa danni all’Europa e all’Italia, ma la questione fondamentale sono i contenuti della Manovra. Se si cambierà questa Manovra, cambierà anche il ...

Manovra : Renzi - prima fango ora copiano : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Bonus 80 euro confermato. Bonus cultura recuperato. Bonus Bebè reintrodotto. Bonus professori ok. prima quintali di fango contro i Bonus di Renzi e adesso ci copiano. E allora ...

Manovra - Morando - Pd - : 'Il conto sarà salato e lo pagherà il ceto medio-basso' : 'Questa Legge di bilancio è gravemente dannosa per l'economia italiana perché dei due principali problemi strutturali del Paese - la produttività che non cresce o cresce troppo poco e il debito pubblico troppo alto - il primo non viene neppure sfiorato ...

Bankitalia : rialzo tassi può vanificare effetti Manovra - incorpora rischio uscita da euro : Il forte rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato è dovuto all'incertezza sull'orientamento delle politiche economiche e può vanificare gli effetti positivi sull'economia della manovra di bilancio, secondo la Banca d'Italia. 'Le condizioni di liquidità del mercato secondario dei titoli di Stato sono più tese rispetto ai primi mesi dell'anno ed è aumentata la ...

Manovra - Di Maio : può migliorare - dialogo a oltranza con Ue : Milano, 23 nov., askanews, - 'Dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà delle misure' della Manovra. Lo ha dichiarato il ...

Manovra - la proposta di Artom : "Aumentiamo ancora il deficit" : Altro che bocciatura Ue. Arturo Artom, imprenditore molto vicino a Casaleggio, non ha dubbi: i dati del quarto trimestre saranno molto brrutti, allora aumentiamo ancora di qualche punto il deficit e ripartiamo davvero" Segui su affaritaliani.it

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la Manovra di Bilancio : ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver ...

Manovra bocciata - e ora? : L'Europa ha bocciato la Manovra, e ora che succede? Il Mef è già al lavoro per trovare la formula dalla quale ripartire per intavolare una trattativa con la Commissione europea all'indomani dell'...

Manovra - Tria : Non necessari ora interventi per tutela risparmio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse