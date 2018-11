Manovra | Merkel | spero intesa Italia-Ue

Manovra - il governo non cede ma l'asse Merkel-Juncker isola l'Italia : Il governo non arretra: la Manovra resta com'è, le misure rimangono quelle annunciate e il Parlamento riceverà, probabilmente lunedì, il disegno di legge con l'impianto previsto, lo stesso che sarà ...

Manovra - la bocciatura sul tavolo della Ue La lettera di Tria non basta a rassicurare Le telefonate di Conte a Juncker e Merkel : Per la prima volta verrebbe respinta una Manovra, poi 3 settimane per riformularla. A Bruxelles nessuna sorpresa per la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria