Manovra | l’esilarante conferenza stampa sulla bocciatura Crozza-Tria | “Penso solo a

(Di domenica 25 novembre 2018) Nel corso di Fratelli Di, il programma di Maurizio– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarantesi ritrova incatenato alla scrivania da Salvini e Di Maio per evitare che possa andare in Europa. Il Ministro dell’Economia commenta così ladellada parte dell’Ue: “ io pensoa una cosa: a scappare”Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.comL'articolo, l’esilarante: “Pensoa scappare” ma qualcosa glielo impedisce proviene da Il Fatto Quotidiano.