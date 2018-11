Manovra | Lega | ‘Tassa unica sulla casa’ Confedilizia | ‘Riforma nasconde aumento’

ilfattoquotidiano

: Il ministro Tria venga subito in Senato a riferire su quello che sta succedendo. La bocciatura della #Manovra da p… - AndreaMarcucci : Il ministro Tria venga subito in Senato a riferire su quello che sta succedendo. La bocciatura della #Manovra da p… - AnnaAscani : Crollano gli ordinativi a settembre, -2,9%. La manovra non contiene misure per sostenere e rilanciare la crescita.… - AnnalisaChirico : Questo governo ha un gigantesco problema di fiducia. La manovra si farà ma poi verrà il 2019, l’anno in cui la luna… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Una sorta di riforma dell’Imu per varare una tassacasa. È la proposta contenuta in un emendamento dallaalla. La “nuova Imu” sostituirebbe l’attuale imposta municipale sugli immobili e il tributo per i servizi indivisibili, cioè la Tasi: l’emendamento è firmato dal parlamentare Albero Gusmeroli ed è fra le proposte ‘segnalate’ dai gruppi. L’imposta continuerebbe a non riguardare le abitazioni principali salvo che si tratti di abitazioni signorili, ville e castelli. Per quanto riguarda gli immobili strumentali l’imposta – secondo la proposta del Carroccio – sarebbe deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa per il 40 percento.L’emendamento, però, non piace a, che lo definisce un modo per “re un aumento di tassazione“. “Abbiamo segnalato più ...