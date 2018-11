Manovra | Conte conferma | Stasera vertice con Di Maio e Salvini

Manovra - Juncker : 'Non siamo in guerra. Amo l'Italia'. Conte : 'Stiamo rivoluzionando il Paese' : Dopo la bocciatura della Manovra italiana , per il governo è stato un sabato fondamentale: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono infatti volati a Bruxelles per ...

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

Manovra - Conte : “Ieri a Juncker ho mostrato la nostra rivoluzione. Clima sereno e dialogo aperto” : “Oggi si parla di Brexit, ma avrò sicuramente qualche scambio. Con chi? Io parlo con tutti. Ieri c’è stato un Clima molto sereno, di confronto e c’è un dialogo aperto. Abbiamo parlato di quello che stiamo facendo: in cinque mesi stiamo rivoluzionando il paese e continueremo a farlo. Non abbiamo parlato di saldi finali, ma delle verifiche che stiamo facendo con le relazioni tecniche e i tecnici, e abbiamo detto quali sono le ...

Manovra - Conte : “Incontro non risolutivo. Confido che il dialogo porti a evitare procedura di infrazione” : “Non si è discusso di saldi finali, ma si è discusso semplicemente in clima di rispetto reciproco. Da parte dell’Italia c’è pieno rispetto delle istituzioni comunitarie e da parte loro c’è pieno rispetto delle istituzioni italiane. Questo incontro non è stato risolutivo, ha ribadito, nel rispetto reciproco, l’apertura di questo dialogo, dobbiamo mantenere il dialogo aperto e continuare a dialogare ...

Manovra - Salvini : "Bene Conte. Dialogo" : 6.54 "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti". Questo il commento del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, sulla cena di laovoro tra il premier, Conte, e il presidente della Commissione europea, Juncker, a Bruxelles.

Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Però nessuno a palazzo Chigi e all'Economia, dato che le due misure-bandiera di 5Stelle e Lega non sono state ancora definite nei dettagli, sa dire con esattezza l'importo di questo 'tesoretto' ...

