Maltempo | via Appia chiusa a Latina per alberi pericolanti

Maltempo - voragine sulla Pontina : deviazioni e percorsi consigliati : Astral Infomobilità segnala deviazioni e percorsi alternativi a causa della voragine causata dal Maltempo sulla via Pontina. Chi va verso Roma, da Terracina deve prendere l’Appia, proseguire sulla Terracina Prossedi poi immettersi sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini e infine imboccare la A1 Roma-Napoli. Questo itinerario è obbligatorio per i mezzi pesanti e consigliato a tutti gli altri mezzi. Da Sabaudia, invece, si deve prendere ...

Maltempo Calabria : binari allagati - interrotta linea ferroviaria nel Crotonese : Interrotto il tratto di linea ferroviaria tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese, a causa dell’allagamento dei binari provocato dalle forti piogge che si si sono abbattute nell’area. A causa dell’interruzione sono bloccati il treno intercity Reggio Calabria-Taranto ed un treno regionale. L'articolo Maltempo Calabria: binari allagati, interrotta linea ferroviaria nel Crotonese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : Pontina chiusa - deviate in Via Appia le corse per Terracina : A causa dell’interruzione al traffico al km 97,7 di via Pontina, nei pressi dello svincolo per San Felice Circeo, nel territorio del Comune di Terracina, fino a nuovo avviso tutte le corse in andata e ritorno che transitano in via Mediana-Pontina (ss148) saranno deviate in via Appia fino al bivio Migliara 53: lo rende noto Cotral. I bus riprenderanno il regolare percorso in via Mediana – ss148 immediatamente dopo il punto di ...

Maltempo San Felice al Circeo : voragine sulla via Pontina - coinvolta una vettura. Ci sarebbe un disperso : Una voragine ha tagliato in due la Pontina in provincia di Latina: un'auto coinvolta e un disperso a San Felice al Circeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono state le forti piogge a ...

Maltempo - si apre voragine sulla via Pontina : disperso un automobilista : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, e un automobilista risulta disperso. L’auto su cui viaggiava stava transitando proprio in quel tratto quando la strada, che passa sopra un canale agricolo, ha ceduto. Sul posto sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e gli accertamenti della polizia stradale. Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla ...

Crolla un muro a Bordighera per via del Maltempo : maltempo Il muro di contenimento di un terreno, situato davanti a una abitazione, di via Tiziano, a Bordighera, è Crollato, verso le 3.50, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Sul posto ...

Maltempo Toscana : temporali e allagamenti a Viareggio e nel Pisano : Venerdì sera di Maltempo in Toscana interessata da violenti temporali sia nella zona di Viareggio che nel Pisano. Un violento temporale nel Pisano ha provocato qualche allagamento in alcune frazioni del Comune di Vecchiano (Pisa), in particolare a Nodica e a Migliarino. La pioggia battente ha allagato le strade e qualcuna e’ stata temporaneamente chiusa al transito veicolare per permettere il deflusso dell’acqua piovana. La forte ...

Maltempo : Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni (2) : (AdnKronos) - “Le preoccupazioni dei sindaci – entra nello specifico la presidente di Anci Veneto - riguardano soprattutto la ricognizione, le risorse, il personale e le procedure ed i tempi. Si tratta di timori più che condivisibili anche perché agli amministratori è stato chiesto di fare velocemen

Maltempo : Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni : Padova, 23 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha inviato oggi al Commissario per l'emergenza Maltempo in Veneto la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio De

Maltempo Toscana - nubifragio a Viareggio : strade allagate : Alcune strade allagate a Viareggio (Lucca) a causa della pioggia incessante nel primo pomeriggio. E’ un problema che si verifica spesso quando c’è quantità di pioggia che viene giù in modo copioso. Le strade si sono allagate sia nel centro storico, che nei quartieri di periferia. Notevoli i problemi per gli automobilisti ed i pedoni, ma anche i commercianti rischiano di avere l’acqua nei propri negozi quando con i transiti ...

Maltempo - Portofino ancora isolata : raggiungibile solo via mare : Maltempo, Portofino ancora isolata: raggiungibile solo via mare La strada che collega il borgo a Santa Margherita Ligure è completamente distrutta dallo scorso 30 ottobre e verrà ricostruita entro fine aprile. Intanto verrà posizionata una passerella pedonale. Prevista allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, 23 ...

Maltempo Veneto : Anci invia al commissario la lista di priorità dei comuni : L’Anci Veneto ha inviato oggi al commissario la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro. Per Pavanello, l’invio della ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria ionica nel Crotonese : ripresa questa mattina, alle 05:10, la circolazione ferroviaria tra Crotone e Catanzaro, sospesa da martedì mattina per i danni causati alla linea dal Maltempo. Le forti piogge cadute avevano provocato tre smottamenti, tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, mentre una tromba d’aria che aveva investito un treno rompendo alcuni finestrini aveva provocato 3 feriti lievi fra i passeggeri. L'articolo Maltempo Calabria: ripresa la ...

Maltempo nel crotonese - il presidente della Provincia Ugo Pugliese : reperito circa 6 - 5 milioni di euro da destinare alla viabilità per renderla fruibile : Non si placano le avversità meteo nel Sud Italia ed in particolare nel territorio crotonese. Strade allagate e impraticabili stanno