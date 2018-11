Maltempo Veneto | Schlein | “Niente cali di attenzione sui danni”

Maltempo Veneto : Zaia nomina i 12 soggetti attuatori - consegnati 10mila euro dalla Somec : Il Presidente della Regione Luca Zaia, nella sua veste di ‘Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da Ottobre 2018′, ha firmato la sua prima ordinanza, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La ...

Maltempo : in Veneto dichiarato lo stato di attenzione fino a domenica alle 14 : Venezia, 23 nov. (AdnKronos) - Ancora Maltempo in Veneto. Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione su buona parte del territorio, valevole fino alle ore 14.00 di domenica 25 novembre.

Maltempo Veneto : Anci invia al commissario la lista di priorità dei comuni : L’Anci Veneto ha inviato oggi al commissario la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro. Per Pavanello, l’invio della ...

Maltempo Veneto : continua la gara di solidarietà - “gente col cuore grande” : Andare tra amici a una Fiera Agricola a Bologna, e inventarsi una raccolta di fondi per gli alluvionati del bellunese, tornando a casa con 2.310 euro. E’ successo anche questo nella gara di solidarietà verso le popolazioni colpite dall’ondata di Maltempo che ha devastato il Veneto: protagonista il “Gruppo Amici di Olivo Pessotto”, agricoltori trevigiani che, appena tornati, hanno consegnato l’assegno al Governatore Luca Zaia, perché sia versato ...

Maltempo Veneto : permane il rischio frane in montagna : Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, valevole fino alle ore 14 di sabato 24 novembre. Più in generale, permane la possibilità d’innesco di fenomeni franosi e di innesco di colate rapide, con particolare riferimento ai ...

Maltempo Veneto : proseguono le donazioni dalle aziende : Si allunga la lista delle aziende venete che partecipano, con loro donazioni, alla gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dal Maltempo di fine ottobre. Nell’elenco virtuoso, si è iscritta l’azienda Marchiol di Villorba (Treviso), presente da oltre 60 anni nel Nordest come fornitore di materiale elettrico nel settore civile e industriale, che ha consegnato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, un assegno di 15.000 ...

Maltempo Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni in agricoltura : Le piogge alluvionali dello scorso 1° settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le zone territoriali dei ...

