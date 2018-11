Maltempo | tromba d' aria nel Crotonese | danni e alcuni feriti lievi

Maltempo - tromba d'aria nel Crotonese : tetti scoperchiati : Maltempo, tromba d'aria nel Crotonese: tetti scoperchiati Si è abbattuta nelle contrade Iannello e Cantorato e nel comune di Rocca di Neto. Nella zona di Passovecchio danni al capannone dell’Unieuro. Interrotto il tratto di linea ferroviaria tra San Leonardo di Cutro e Cutro. Un aereo Ryanair è stato ...

Maltempo : tromba d'aria nel Catanzarese - divelti tetti e alberi : La Località Difesa, nel Comune di Cropani (Catanzaro), è stata investita da una tromba d'aria. La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici, sradicato diversi alberi e danneggiato alcune serre. Numerose le richieste di soccorso giunte al centralino dei pompieri. Al momento nessuna segnalazione di lesioni a persone. A Cropani Marina alcuni alberi abbattuti dal vento hanno tranciato cavi della rete elettrica. La zona ...

Maltempo - la tromba marina si abbatte sul porto di Salerno : ribaltati i container - due feriti. Le immagini impressionanti : La tromba marina che si è abbattuta ieri pomeriggio su Salerno ha causato notevoli disagi all’interno del porto commerciale. Circa 20 container si sono ribaltati al passaggio del vortice; tre, come informa la Capitaneria di porto, sono finiti in mare e verranno recuperati oggi. Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale ...

Maltempo Calabria - tromba d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate - domani niente lezione : Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola restera’ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Calabria, tromba d’aria a Cutro: alcune scuole danneggiate, domani niente ...

