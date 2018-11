ilfattoquotidiano

: #Maltempo Le immagini della tromba marina che ha colpito il litorale di #Salerno nel primo pomeriggio di oggi ???? - Radio1Rai : #Maltempo Le immagini della tromba marina che ha colpito il litorale di #Salerno nel primo pomeriggio di oggi ???? - nthroot : Una tromba d’aria ha colpito la provincia di #Crotone - ilfattovideo : Maltempo, tromba d’aria a Crotone: lievi danni e alcuni feriti. Le immagini sono impressionanti -

(Di domenica 25 novembre 2018) Dopo quella che ha colpito il Catanzarese un’altra, ha interessato nella tarda mattinata la zona di. L’area colpita, in particolare, é quella in località “Passovecchio” in cui sorgonocentri commerciali.Alcune persone, investite dagli oggetti sollevati dal vento, hanno riportato ferite. Una di loro ha riportato alcune lesioni per le quali si é fatta medicare nell’ospedale di. Le persone che si trovavano nell’area esterna dei centri commerciali sidovute rifugiare in un’area riparata. Alcune automobili lasciate in un parcheggio hanno riportato. Il forte vento ha anche danneggiatopali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.L'articolod’aria a. Leimpressionanti proviene da Il Fatto Quotidiano.