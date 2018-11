Maltempo | tromba d' aria a Crotone | feriti lievi e danni alle aziende

Maltempo - la tromba marina si abbatte sul porto di Salerno : ribaltati i container - due feriti. Le immagini impressionanti : La tromba marina che si è abbattuta ieri pomeriggio su Salerno ha causato notevoli disagi all’interno del porto commerciale. Circa 20 container si sono ribaltati al passaggio del vortice; tre, come informa la Capitaneria di porto , sono finiti in mare e verranno recuperati oggi. Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale ...

Maltempo Calabria - tromba d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate - domani niente lezione : Il sindaco di Cutro , Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola restera’ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Calabria , tromba d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate , domani niente ...

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - tromba d’aria a Salerno Video : In mattinata investito d alla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo - tromba d'aria investe un treno : finestrini in frantumi : Stamattina su un treno locale tra Catanzaro Lido - Crotone si sono vissuti momenti di panico per un tromba d'aria che ha sballottato il mezzo.

Maltempo - cade pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta. Tromba d'aria in Calabria e in Salento : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...