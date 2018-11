Maltempo - Provincia di Trento : prosegue la campagna di raccolta fondi : prosegue la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha come causale “Calamità Trentino 2018“. La Provincia ha messo a disposizione un conto corrente: le risorse raccolte saranno impiegate per il finanziamento di iniziative in favore del territorio e della popolazione colpiti dall’emergenza Maltempo che si è verificata negli ultimi giorni di ottobre. Un tavolo tecnico, il cui funzionamento e composizione saranno definiti ...

Maltempo Agrigento : esondazione del fiume Akragas - prosegue la rimozione del fango : Procede ad Agrigento l’attività di pulizia dei luoghi interessati dall’esondazione del fiume Akragas: questa mattina sono stati ritirati nuovamente gli ingombranti e sono state inviate le autobotti per la rimozione del fango. L'articolo Maltempo Agrigento: esondazione del fiume Akragas, prosegue la rimozione del fango sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : prosegue la raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 : Ammonta a 652.640,00 la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in favore delle comunità colpite dall’emergenza Maltempo che dalla fine di ottobre ha interessato gran parte dell’Italia da nord a sud. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile e saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. Le somme saranno impiegate per la ...

Maltempo in Veneto - Bottacin : “Prosegue il ritorno alla normalità” : “La situazione delle utenze elettriche è in costante miglioramento e ormai la quasi totalità delle medesime è servita o già da rete o comunque da generatore. Continuano ad ogni modo contestualmente gli stacchi dei generatori laddove si sta provvedendo alla riattivazione delle normali linee elettriche. Circa l’acqua, resta invece in fase di sistemazione la tubazione a Rocca Pietore, territorio in cui ci sono ancora circa 400 utenze ...

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

Maltempo : Enel - nel Triveneto prosegue installazione gruppi elettrogeni (2) : (AdnKronos) - E-Distribuzione è in costante contatto e coordinamento con la Prefettura, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromett

Maltempo : Enel - nel Triveneto prosegue installazione gruppi elettrogeni (3) : (AdnKronos) - E-Distribuzione prevede la piena normalizzazione del servizio elettrico nel bellunese entro la giornata odierna, salvo utenze isolate non raggiungibili, sulle quali si interverrà non appena le condizioni lo consentiranno. E-Distribuzione ricorda infine che, per la segnalazione dei guas

Vela - Halloween Cup Optimist : nonostante il Maltempo la gara prosegue al Circolo Vela Torbole : Seconda giornata dell’Halloween Cup Optimist al Circolo Vela Torbole: vento e pioggia non spaventano i giovani velisti A Torbole, prosegue l’Halloween Cup Optimist, nonostante il tempo che è decisamente autunnale e a volte “pauroso”, decisamente in tema con il nome della regata organizzata dal Circolo Vela Torbole: i quasi 500 bambini impegnati nell’ultima regata Internazionale della stagione sul Garda Trentino, in queste occasioni ...

Meteo - prosegue il Maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta massima : Dopo i danni e le vittime causate nei giorni scorsi, il maltempo è tornato a imperversare su quasi tutta l'Italia portando nuove ondate di temporali e acquazzoni, sopratutto al centro nord. allerta massima per alluvioni in Veneto, allerta arancione in molte altre zone del Paese da nord a sud per rischio idrogeologico.Continua a leggere