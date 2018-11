Maltempo | danni in provincia di Lecce Tromba d’aria investe un ristorante a Tricase Porto

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del Maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Danni ingenti - ma ora subito al lavoro” : Ammonta a 614 milioni e 760mila 257 euro la stima complessiva dei danni provocati in Friuli Venezia Giulia dalla recente ondata di Maltempo che, come certificato dai primi anticipi di risorse assegnati dal Governo 6,5 milioni per la Regione), pone l’estremo Nordest come seconda regione più colpita dopo il Veneto. “È una valutazione puntuale – commenta il vicegovernatore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo ...

Maltempo Veneto - Schlein : “Niente cali di attenzione sui danni” : “Situazione grave, non cali l’attenzione sui danni e sul lavoro da fare”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare di Possibile Elly Schlein, a margine della visita di oggi in alcuni territori del bellunese colpiti dal Maltempo nelle scorse settimane. “La risposta alla prima emergenza – prosegue Schlein – e’ stata efficace, anche grazie alla grande solidarieta’ dimostrata dalle ...

Crotone - tromba d'aria distrugge i centri commerciali/ Video - ultime notizie Maltempo : feriti e danni ingenti - IlSussidiario.net : maltempo a Crotone: tromba d'aria distrugge tetti centri commerciali a Passovecchio. Video choc, ultime notizie: ci sono feriti e contusi, conta dei danni

Maltempo in Puglia : grosso tornado F2 in Salento - si abbatte su Tricase - gravi danni [video e foto] : Un nuovo potente tornado si è abbattuto in Puglia, precisamente in Salento, a poco più di cinque giorni dall'altro fenomeno vorticoso che colpì il leccese. Il tornado si è sviluppato in seno ad...

Maltempo in Calabria - Crotone : grosso tornado tra Cropani e Rocca di Neto - ci sono danni - 25 novembre 2018 : A nemmeno una settimana di distanza, il Crotonese è stato nuovamente teatro di fenomeni meteorologici estremi. Un nuovo tornado si è formato nelle zone interne della provincia, questa volta nel...

Liguria - si contano i danni del Maltempo. Superati i 100 milioni di euro | : Steso un bilancio degli effetti della mareggiata di fine ottobre. In attesa dei fondi del governo gli enti locali sono impegnati sui fronti più urgenti

