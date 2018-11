Maltempo | crolla tratto della Pontina | un ferito e un disperso

Grazie al Maltempo crolla il prezzo dei tartufi : è corsa agli acquisti in tutta Italia : “Non solo danni, il maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed un calo del 30% dei prezzi del tartufo bianco nell’ultimo mese con valori di appena 250 euro all’etto per pezzature medie attorno ai 20 grammi, al borsino del tartufo di ‘Alba on line’, punto di riferimento a livello nazionale“. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che “il clima anomalo segnato da ...

Crolla un muro a Bordighera per via del Maltempo : maltempo Il muro di contenimento di un terreno, situato davanti a una abitazione, di via Tiziano, a Bordighera, è Crollato, verso le 3.50, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Sul posto ...

Maltempo - crolla un capitello nella Reggia di Caserta : “La zona è stata investita da vento fortissimo” : Forte Maltempo oggi in Campania, interessata da fenomeni di pioggia intensa e vento forte. A Salerno una violenta tromba marina ha causato non poca paura nella popolazione, mentre nella Reggia di Caserta è crollato un capitello. Il crollo del capitello, spiega all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac), è avvenuto ...

Maltempo sulla Reggia di Caserta : dalla facciata crolla pezzo ?capitello : Il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato...

Maltempo : gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini - crolla muro a Solarino : Forti disagi in Sicilia per il Maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano. Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi...

Maltempo : crollano mura venete a Rovato - nel Bresciano : A causa delle recenti piogge e le conseguenti infiltrazioni di acqua nel pomeriggio è crollata una parte delle mura venete a Rovato, nel Bresciano. Circa 15 metri, per dieci metri d’altezza, della struttura che circonda l’antico Castello del centro storico. Non si registrano feriti. L’intera zona è stata messa in sicurezza ed è vietato l’accesso. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di danni causati dal Maltempo ...

Maltempo Sardegna : crolla un’abitazione disabitata a Quartu : Continuano in Sardegna i danni causati dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel cagliaritano. Oggi pomeriggi si sono registrati due crolli a Quartu. In via Regina Elena si è sgretolata un’abitazione disabitata: i detriti sono finiti sulle auto in sosta, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti. Sempre a Quartu, in via Oristano, è ...

Maltempo Taranto - crolla parte dell’antico acquedotto del Triglio : “adesso tutta l’opera è in pericolo” [FOTO] : 1/4 ...

Taranto - il Maltempo non si ferma : crolla l’antico Acquedotto del Triglio : Probabilmente le piogge degli ultimi giorni alla base del crollo di un’arcata dell’antica costruzione di epoca romana sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, conosciuta come “L’Acquedotto del Triglio”.Continua a leggere

Maltempo Taranto : crolla parte di antico acquedotto romano : Probabilmente a causa del Maltempo, una parte dell’acquedotto romano del Triglio sulla strada provinciale tra Statte e Taranto è crollata stanotte. L’acquedotto è una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica di epoca romana, risalente a un periodo anteriore a Cristo, presente nel territorio tarantino: percorre il territorio di Statte, Crispiano e Taranto e si sviluppa in sotterraneo e in elevato, con una serie di archi ...

Maltempo Sicilia - ad Agrigento crolla anche casa Camilleri : doveva ospitare la fondazione : La vecchia abitazione dei nonni materni dello scrittore nei progetti era destinata ad ospitare la fondazione dedicata proprio al "papà" di Montalbano ma era già malridotta e le piogge dei giorni scorsi ne hanno indebolito irrimediabilmente la struttura già precaria. Ora si valuta l'abbattimento totale per questioni di sicurezza.Continua a leggere

Maltempo : crolla la vecchia casa dei nonni di Camilleri : E’ crollata una porzione della casa dei nonni materni dello scrittore Andrea Camilleri, un immobile in via dello Sport a Porto Empedocle (Ag) già in precarie condizioni di stabilità. IlMaltempo degli ultimi giorni è stato per lei fatale. E’ venuta giù la parte centrale dello stabile intestato alla fondazione Camilleri e che sarebbe dovuto divenire proprio la sede della fondazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ...

Roma - crolla muro di tufo al Pincio per il Maltempo : nessun ferito : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto ieri sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è ...