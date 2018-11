Maltempo | Calabria devastata da trombe d’aria | “Colpito noto centro commerciale

Maltempo Calabria : tromba d’aria nel Crotonese - dirottato volo Ryanair : A causa del Maltempo è stato dirottato all’aeroporto di Lamezia Terme il volo Ryanair proveniente da Bergamo che sarebbe dovuto atterrare allo scalo di Crotone alle ore 13. Una tromba d’aria ha attraversato la zona del Passovecchio abbattendosi su capannoni ed esercizi commerciali. Danni molto seri al capannone dell’Unieuro dove il vento ha letteralmente attraversato l’immobile spazzando via la merce all’interno compresi pesanti ...

Maltempo Calabria - violenta tromba d’aria nel Crotonese : danni e feriti : Nuova ondata di Maltempo in Calabria. Una tomba d'aria ha colpito in tarda mattinata il Crotonese, dove sorgono alcuni centri commerciali. Alcune persone, investite dagli oggetti sollevati dal vento, hanno riportato ferite lievi. danni anche ad alcune automobili lasciate in un parcheggio e disagi sulla linea ferroviaria.Continua a leggere

Maltempo - tromba d'aria in Calabria : ci sono feriti. Allagamenti e frane : Trombe d'aria Allagamenti, frane e alberi caduti. E' emergenza per il Maltempo che si sta abbatendo oggi sulla Penisola, così come previsto dall'allerta che sabato era stata...

Maltempo Calabria - situazione critica nel Catanzarese : soccorse persone bloccate in auto - tranciato tubo del gas : situazione critica a causa del Maltempo in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro. Tra Davoli Marina e San Sostene si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e di Chiaravalle Centrale e dei volontari del distaccamento di Taverna. soccorse alcune persone che erano rimaste bloccate nelle loro automobili. A San Sostene ha ceduto un muro di recinzione che ha ...

Maltempo centro-sud - disagi in Calabria : 13.28 La perturbazione in arrivo dall'Algeria sta portando rovesci e temporali sul nostro Paese e soprattutto al centrosud. Allerta arancione su Lazio,Basilicata e Calabria,gialla in Campania. Nel Catanzarese, a Cropani Marina, si è abbattuta una tromba d'aria.Caduti alberi che hanno tranciato i cavi dell'elettricità. E il tratto di linea ferroviaria di poco più di 20 Km compreso tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese,è interrotto a ...

Maltempo shock in Calabria - un altro enorme tornado vicino Crotone : colpita la SS106 - il VIDEO : Stamattina intorno alle 12:30 un altro enorme tornado ha colpito la Calabria jonica, sempre nei pressi di Crotone: stavolta il fenomeno estremo s’è verificato a Rocca di Neto, colpendo anche la SS106 Jonica “Reggio Calabria-Taranto” a Nord di Crotone, abbattendo alberi e provocando danni ingenti. Appena cinque giorni fa, Martedì 20 Novembre, un fenomeno analogo aveva devastato il paese di Cutro, sempre nel Crotonese. Stavolta, ...

Maltempo Calabria : binari allagati - interrotta linea ferroviaria nel Crotonese : Interrotto il tratto di linea ferroviaria tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese, a causa dell’allagamento dei binari provocato dalle forti piogge che si si sono abbattute nell’area. A causa dell’interruzione sono bloccati il treno intercity Reggio Calabria-Taranto ed un treno regionale. L'articolo Maltempo Calabria: binari allagati, interrotta linea ferroviaria nel Crotonese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria - Crotone : grosso tornado tra Cropani e Rocca di Neto - ci sono danni - 25 novembre 2018 : A nemmeno una settimana di distanza, il Crotonese è stato nuovamente teatro di fenomeni meteorologici estremi. Un nuovo tornado si è formato nelle zone interne della provincia, questa volta nel...

Maltempo Calabria : tromba d’aria nel catanzarese - tetti divelti e alberi caduti : Una tromba d’aria ha colpito la località Difesa, nel comune di Cropani (Catanzaro). A quanto riferito dai vigili del fuoco, attualmente sul posto, la forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici, sradicato diversi alberi e danneggiato alcune serre. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Maltempo Calabria: tromba d’aria nel catanzarese, tetti divelti e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria ionica nel Crotonese : ripresa questa mattina, alle 05:10, la circolazione ferroviaria tra Crotone e Catanzaro, sospesa da martedì mattina per i danni causati alla linea dal Maltempo. Le forti piogge cadute avevano provocato tre smottamenti, tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, mentre una tromba d’aria che aveva investito un treno rompendo alcuni finestrini aveva provocato 3 feriti lievi fra i passeggeri. L'articolo Maltempo Calabria: ripresa la ...

Maltempo Calabria : “L’apocalisse si è abbattuta sulla provincia di Crotone” : 1/21 ...

Maltempo Calabria - tromba d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate - domani niente lezione : Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola restera’ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Calabria, tromba d’aria a Cutro: alcune scuole danneggiate, domani niente ...