Maltempo Calabria | binari allagati | interrotta linea ferroviaria nel Crotonese

Maltempo Calabria : tromba d’aria nel catanzarese - tetti divelti e alberi caduti : Una tromba d’aria ha colpito la località Difesa, nel comune di Cropani (Catanzaro). A quanto riferito dai vigili del fuoco, attualmente sul posto, la forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici, sradicato diversi alberi e danneggiato alcune serre. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Maltempo Calabria: tromba d’aria nel catanzarese, tetti divelti e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria ionica nel Crotonese : ripresa questa mattina, alle 05:10, la circolazione ferroviaria tra Crotone e Catanzaro, sospesa da martedì mattina per i danni causati alla linea dal Maltempo. Le forti piogge cadute avevano provocato tre smottamenti, tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, mentre una tromba d’aria che aveva investito un treno rompendo alcuni finestrini aveva provocato 3 feriti lievi fra i passeggeri. L'articolo Maltempo Calabria: ripresa la ...

Maltempo Calabria - tromba d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate - domani niente lezione : Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola restera’ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Calabria, tromba d’aria a Cutro: alcune scuole danneggiate, domani niente ...

Maltempo Calabria - nel crotonese esondano cinque torrenti : “Costante monitoraggio” : Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l’intera giornata. I corsi d’acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione e’ stato fatto nel corso di una riunione dell’Unita’ di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la ...

Maltempo regione per regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...

Maltempo - cade pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta. Tromba d'aria in Calabria e in Salento : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...

Maltempo Calabria : 3 smottamenti tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro - linea Fs chiusa : “Traffico ferroviario sospeso dalle 7:30 di stamattina sulla linea Crotone – Catanzaro Lido a seguito del Maltempo che ha colpito la zona“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana. “Le forti piogge, ancora in corso in Calabria, hanno provocato tre smottamenti, fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Inoltre, una violenta tromba d’aria ha causato danni a sei finestrini di un treno regionale. Due viaggiatori, lievemente ...

Maltempo - tromba d’aria investe treno in Calabria : alcuni feriti lievi : Maltempo, tromba d’aria investe treno in Calabria: alcuni feriti lievi È successo stamattina all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone è stato sballottato dal vento, ma è rimasto sui binari. Diversi i finestrini rotti. Alcune persone ferite: 2 portate in ospedale, non sarebbero ...

Maltempo in Calabria - una tromba d'aria si abbatte su un treno : feriti e finestrini rotti : Il Maltempo in Calabria questa volta ha colpito un treno: una tromba d'aria ha creato un incidente ferroviario sulla Lido-Crotone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un treno regionale è stato investito da un forte vento mentre si trovava alla stazione di Roccabernarda (Crotone), la furia del vento ha sballottato un intero convoglio che per fortuna però non si è ribaltato. Maltempo anche in altre zone d'Italia, da nord a sud, con foti venti ...