Maltempo - auto inghiottita da una grossa voragine sulla Pontina : un ferito e un disperso : Salva per miracolo una donna che si trovava a transitare sulla Pontina, poco prima del crollo, e che ha assistito alla scena. L'auto coinvolta nello smottamento, avvenuto all'altezza del chilometro 97+...

Maltempo Calabria - situazione critica nel Catanzarese : soccorse persone bloccate in auto - tranciato tubo del gas : situazione critica a causa del Maltempo in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro. Tra Davoli Marina e San Sostene si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e di Chiaravalle Centrale e dei volontari del distaccamento di Taverna. soccorse alcune persone che erano rimaste bloccate nelle loro automobili. A San Sostene ha ceduto un muro di recinzione che ha ...

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

Maltempo - trovata l’auto travolta dalla voragine di San Felice Circeo : si cerca una persona [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Maltempo - voragine sulla Pontina. Coinvolta un’auto : un disperso| : Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Vigili del fuoco alla ricerca di una persona

Maltempo - voragine sulla Pontina : coinvolta un'auto - si cerca una persona : La strada, al chilometro 97+700, è interrotta all'altezza di San Vito. A causare lo smottamento e l'apertura di una voragine sulla carreggiata le forti piogge. Sul posto accertamenti anche della ...

Maltempo - si apre una voragine sulla Pontina. Auto coinvolta : un disperso : Un’Auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al Maltempo. È accaduto all’altezza di San Vito. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso....

Maltempo - si apre una voragine sulla Pontina : coinvolta un'auto - si cerca un disperso | Video : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in corso accertamenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile

Maltempo - si apre una voragine sulla Pontina. Auto coinvolta : si temono dispersi : Un’Auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al Maltempo. ...

Maltempo - smottamento di una strada al Circeo : coinvolta unauto : Un'automobile che stava transitando sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo , Latina, , è rimasta coinvolta in uno smottamento di una strada provocato dal Maltempo. Sul posto sono ...

Maltempo - si apre voragine sulla via Pontina : disperso un automobilista : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, e un automobilista risulta disperso. L’auto su cui viaggiava stava transitando proprio in quel tratto quando la strada, che passa sopra un canale agricolo, ha ceduto. Sul posto sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e gli accertamenti della polizia stradale. Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla ...

Maltempo - si apre voragine sulla Pontina : automobilista disperso : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in...

Maltempo Frosinone : auto travolta da torrente in piena - ragazza salvata : Una ragazza è stata salvata ieri sera dalla polizia di Frosinone: la sua auto è stata travolta da un torrente in piena. L’intervento è scattato a seguito dell’allarme lanciato dal padre che però non sapeva indicare con precisione la località in cui si trovava la figlia. Le volanti si sono divise la zona da perlustrare, al confine tra Frosinone e Ferentino: nonostante la pioggia battente gli agenti sono riusciti a individuare ...

Maltempo : vento forte autostrada A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama” e raccomanda di “prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: vento forte autostrada A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.