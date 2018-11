Magalli sta con Salvini | Protezionista | non razzista E difende la sovranità

ilgiornale

(Di domenica 25 novembre 2018) "Matteo? Direi che è un". Intervistato a Cantiere Italia, l'assemblea organizzata dal Movimento nazionale per ladi Gianni Alemanno, Giancarlosi schiera dalla parte del ministro dell'Interno."Più che odiare gli stranieri preferirebbe che non venissero", dice, "Non li odia in quanto stranieri, ma non vuole che vengano perché sono persone che spesso portano delinquenza, portano disordine... Però il fatto che ogni volta ne dice una la dice più grossa di quella prima e ogni volta aumenta i voti vuol dire che forse non parla proprio nel vuoto... Forse esprime cose che la gente almeno in parte condivide, no?".video 1607034Il popolare conduttore ha parlato anche del sovranismo e in particolare di "questa desinenza brutta" che gli dà una connotazione negativa: "Tutto quello che finisce in ismo - dal nazismo, al marxismo, al leninismo, al ...