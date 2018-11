Lupo | da martedì in tv su Rai Gulp e in anteprima streaming su Raiplay

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018)è il nome della nuova serie animata che avrà inizio da27 novembre su Rai. Il cartone sarà trasmesso ogni mattina alle 07:45 e potrà essere seguito anche insull'app e sul sitodove sono già presenti alcuni episodi in. La serialità in questione nasce dall’omonima collana di libri di Eléonore Thuillier e Orianne Lallemand, edita dalle case editrici Les Editions Auzou, per il mercato francese, e Gribaudo Editore, per il mercato italiano. In Italia le avventure divengono esposte nelle librerie dal periodo di Natale 2011 e hanno raggiunto le 200mila copie vendute. Il record è stato stabilito proprio quest'anno con la vendita di 10mila copie in soli due mesi dell’albo “Ilche si emozionava troppo”. Dalla considerazione di questi dati, appare chiaro che un successo del genere non poteva non avere un corrispettivo televisivo., dai ...