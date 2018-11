L’uomo da sei milioni di dollari | il telefilm cult degli anni ottanta

laragnatelanews

(Di domenica 25 novembre 2018)Il Protagonista era l’attore Lee Majors, interpretava Steve Austin, un ex astronauta che a seguito di un incidente di aereo, pur essendo sopravvissuto aveva perso buona partearti. Gli erano stati ricostruiti grazie all’impiego di parti robotiche realizzate da reparti segreti dell’intelligence Americana. Il protagonista, il cui nome era il Colonnello Steve Austin, che una volta ristabilitosi aveva acquisito nuove facoltà: una forza straordinaria, la capacità di effettuare salti lunghissimi, correre velocissimo e vedere con zoom e ad infrarossi. “L’uomo Bionico” fu un successo planetario, pieno di effetti speciali, che all’epoca fecero breccia nella fantasia dei più giovani, come pochi altri personaggi.Steve Austin è stato creato da Martin Caidin nel suo romanzo del 1972 Cyborg, che rappresentava Austin come un personaggio molto ...