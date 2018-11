L' ultima gara di Alonso | Grazie a tutti

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ultima gara della stagione - Hamilton in pole e Ferrari in seconda fila. Alle 14.10 il via : Cannibali. Hamilton e la Mercedes anche ad Abu Dhabi agli avversari non hanno lasciato che le briciole. Il cinque volte campione del mondo ha conquistato l'83pole position in carriera, ma soprattutto " il numero che fa spavento " è che nelle 100 qualifiche dell'era turbo Hamilton è stato il più veloce 52 volte. Anche per la ...

Formula 1 - ad Abu Dhabi va in scena in "notturna" l'ultima gara di Raikkonen in Ferrari : Ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1: la diretta streaming e gli orari della gara e...

F1 – Bottas punta al successo - Hamilton soddisfatto : good vibes in casa Mercedes in vista dell’ultima gara della stagione : Valtteri Bottas punta al successo nell’ultima gara della stagione di F1, Lewis Hamilton si dice soddisfatto nonostante il 4° posto: buone sensazioni in casa Mercedes in vista del GP di Yas Marina Ultimo venerdì di prove libere dell’anno per i piloti di F1. Nonostante la doppia vittoria nella classifica piloti e costruttori, le due stelle della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non ne vogliono proprio sapere di togliere ...

GP Abu Dhabi - Fernando Alonso : casco speciale per l'ultima gara in F1. FOTO : Ci sono i colori della livrea utilizzata per il debutto nel 2001 sul casco che Fernando Alonso ha scelto per la sua ultima gara in F1. Livera speciale anche per la MCL33, così come tuta e scarpe. La ...

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia ultima gara. Sul futuro la porta non è chiusa…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

F1 – Ad Abu Dhabi l’ultima gara di Fernando Alonso : casco speciale per il pilota spagnolo [FOTO] : Fernando Alonso al Gp di Abu Dhabi con un casco speciale per la sua ultima gara in F1 E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo Gp della stagione 2018 di F1. L’ultima gara dell’anno sarà ricca di emozioni e spettacolo, non solo perchè chiuderà definitivamente il mondiale di quest’anno, ma anche perchè ci saranno degli addii importanti: Raikkonen infatti correrà l’ultima sua gara con la Ferrari, mentre ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : le 5 risposte che dovrà darci l’ultima gara della stagione : E così, dopo 20 tappe disputate nel Mondiale di Formula Uno 2018, si arriva all’ultimo appuntamento stagionale, il 21esimo, il Gran Premio di Abu Dhani sul circuito di Yas Marina. Si chiude una stagione quanto mai vibrante ed intensa ma che ha ancora diversi spunti da regalarci. Andiamo a conoscere nel dettaglio i quesiti più importanti che saranno da porre nella tre-giorni nel deserto di Abu Dhabi. 1 Come saluterà la Ferrari Kimi ...

Formula 1 - McLaren : ecco la livrea speciale per l'ultima gara di Alonso : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

MotoGp – Nordica omaggia Pedrosa : un paio di scarponi Promachine per l’ultima gara stagionale di Dani : Nordica rende omaggio a Daniel Pedrosa: il campione chiede di testare i nuovi Promachine, la sfida ora è sulla neve Lo sci e le moto sono due mondi diversi ma che hanno in comune la passione e la grinta con cui gli atleti scendono in pista. In occasione dell’ultima gara stagionale e dell’ultima della carriera di Pedrosa Nordica ha donato un paio di Promachine: era stato lo stesso atleta ad esprimere la voglia di provare gli scarponi ...

MotoGp – Ombrelline più sexy che mai per l’ultima gara di stagione : il sensuale paddock di Valencia [GALLERY] : Nel paddock di Valencia, in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione, le Ombrelline sexy l’hanno fatta da padrone: ecco le più belle grid girls Forme prorompenti, lineamenti perfetti e fisici mozzafiato: tutto questo hanno sfoggiato ieri nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia le Ombrelline presenti. In occasione dell’ultimo Gran Premio del Motomondiale, le sexy grid girls sono sembrate ancora più belle ...

Dovizioso vince sotto il diluvio di Valencia l’ultima gara della stagione. Rossi cade dopo sul più bello : È Andrea Dovizioso l’ultimo vincitore del 2018, il migliore a Valencia su una gara sotto il diluvio che ha costretto la direzione gara a interromperla e farla ripartire per l’impraticabilità della pista. I colpi di scena non sono mancanti come le cadute, che nei primi giri ha tolto dai giochi nomi pensanti come quelli di Marquez, Viñales, Iannone e...

MotoGP - ultima gara a Dovizioso (Ducati) : 15.52 Il Gp di Valencia,ultimo della stagione, va a Dovizioso (Ducati) che chiude secondo il campionato dietro a Marquez. In partenza Rins sorpassa Vinales scattato in pole.La gara si svolge sotto la pioggia e Rossi 16° all'avvio è protagonista di una grande rimonta. Molte cadute:vanno giù Marquez Petrucci,Iannone e Vinales.Al 13°giro Rossi agguanta Rins, poi bandiera rossa.Si riparte con Rins in pole subito passato da Dovizioso e poi da Rossi ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2018 : warm-up in DIRETTA. ultima messa a punto per la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm up del GP di Valencia 2018, Ultima tappa del Mondiale MotoGP. Sul bagnato del circuito Ricardo Tormo i piloti dovranno trovare la giusta messa a punto in vista della gara. Si preannuncia grande spettacolo con Marquez, Dovizioso, Rossi e gli altri pronti a darsi battaglia. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP di Valencia 2018, Ultima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo ...