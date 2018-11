Luigi Di Maio stracciato da Matteo Salvini | le mosse per risalire nei sondaggi

Luigi Di Maio arrabbiato - in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo : Luigi Di Maio dopo aver cancellato il comizio di Corleone annuncia il ritiro del simbolo in caso di vittorio del M5s a Corleone Un post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per Corleone, l’annuncio arriva tramite FB: Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal ...

Giuseppe Conte umiliato in Europa : 'Ma cosa viene a fare se decidono Matteo Salvini e Luigi Di Maio?' : Dietro Giuseppe Conte ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Loro decidono cosa si fa, cosa bisogna dire, come bisogna trattare con Bruxelles. La cosa in Italia è nota ma ora anche l'Europa se n'è ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che affossa il M5s : chi comanda davvero nel governo : E se Luigi Di Maio non contasse più niente? I numeri dicono che il capo politico dei Cinque stelle, nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo, e sopra tutto vice premier in condominio con Matteo ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Luigi Di Maio : "Non sarò al comizio a Corleone. Dal candidato M5s parole gravi" : Luigi Di Maio non sarà presente al comizio dell'aspirante sindaco pentastellato di Corleone: "Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S che voleva aprire il dialogo con i parenti dei mafiosi (..) Sono sicuro che quella dichiarazione sia stata fatta in buona fede ma quel concetto è pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo", ha affermato.Maurizio ...

Sondaggio Index Reserach - la Lega di Matteo Salvini stacca di oltre 7 punti il M5s di Luigi Di Maio : Puntuale, come ogni giovedì sera, ecco il Sondaggio Index Research proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita . Un Sondaggio sulle intenzioni di voto ad ipotetiche elezioni politiche in cui non si ...

Luigi Di Maio - la menzogna a PiazzaPulita : 'Con Matteo Salvini un ottimo rapporto umano' : Luigi Di Maio è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e ha cercato di placare le polemiche du questi ultimi giorni sul governo, pare che i rapporti con Matteo Salvini siano un pochino tesi - stando a retroscena di stampa i due parlerebbero solo tramite le loro segretarie : "Quando ci sentiamo e dobbiamo affrontare un problema, troviamo sempre una soluzione. Oltre che politico, il rapporto umano è molto buono. E quando non ...

Matteo Salvini - così ha disintegrato in tv Luigi Di Maio : C'è un dato, che emerge dal sondaggio Mediamonitor illustrato oggi sul Corriere della Sera , che va al di là del semplice dato statistico, che è comunque notevole: dice che tra i politici del governo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'I 40 grillini pronti a tradire' : Forse Matteo Salvini non ha il controllo completo dei suoi, come suggerisce Augusto Minzolini , ma di sicuro potrebbe averlo su un manipolo, nutrito, di grillini che non vorrebbero mai e poi mai ...

Matteo Salvini - la scenata di Luigi Di Maio nell'ufficio del leghista : ormai parlano via segretarie : Quando passa un giorno intero senza che Luigi Di Maio e Matteo Salvini litighino, i rispettivi collaboratori temono di essersi distratti e aver perso qualcosa nel flusso della giornata, quasi non ci ...

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Luigi Di Maio - il M5s nel caos : 'Qui dentro è una Bosnia' - il crollo nervoso tra i grillini : Dopo il delitto perfetto alla Camera e la sfuriata con Matteo Salvini , a Luigi Di Maio non resta che prendere atto della situazione: 'Non so che dire, qui dentro è una Bosnia ...'. Viene giù il M5s ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena. Dopo l'imboscata alla Camera - confronto furioso in CdM : Dalla Camera a Palazzo Chigi, il voto a scrutinio segreto sul peculato che manda sotto la maggioranza piomba come una bomba sul Consiglio dei ministri appena iniziato. L' M5s accusa i deputati ...