L' Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino compie 90 anni | visite guidate e concerti il 9

L'Orchestra della scuola Schininà di Ragusa vince concorso internazionale : Lusinghiero riconoscimento per gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Schininà di Ragusa che hanno partecipato ad un concorso a Catania

Lincoln Aviator - i suoni di avviso sono dell'Orchestra" : Anzi sentita perché nessuna auto al mondo ha 25 diversi 'alert chimes' per i messaggi che la macchina lancia. Si va da avvisi 'soft' per segnali di non pericolosi, a quelli un po' più incisivi per ...

Bari - al Petruzzelli il concerto dell'Orchestra del Teatro diretto dal maestro Neuhold : La Fondazione Petruzzelli propone un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2018: mercoledì 7 novembre è in cartellone un concerto dell'Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Günter ...

Bari - l'Orchestra di 350 ragazzi ricorda i 'treni della felicità' che salvarono dalla fame i bambini del dopoguerra : Un'orchestra di giovani studenti per un esercizio di memoria. Il concerto Happiness trains , in cui il cinema della memoria di Alessandro Piva incontra la musica contemporanea di Antonio Giacometti , ...

La Civica Orchestra di fiati di Milano salirà ancora sul palco della Liberty : Per il terzo appuntamento della rassegna “I concerti della COF per Palazzina Liberty in musica” a cura dell’Area Spettacolo del

22 ottobre - La Philarmonic Kodaly Orchestra diretta dal M° Daniel Somogyi apre la stagione Dream della Camerata - Bari : Informazioni e prenotazioni per tutti gli spettacoli in Cartellone presso i nostri uffici in via Sparano 141 infotel 080/5211908, Botteghino del Teatro Petruzzelli, Box Office c/o La Feltrinelli e ...

Al via la stagione di concerti per l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai : '…Mozartl….Mozartl…'. Così, con la l finale del diminutivo, come par appropriarsi di un soggetto amato, Mahler pronunciava le sue ultime parole, mentre le dita riuscivano ancora a ...

19 ottobre - MATTHEW LEE e l'Orchestra della Magna Grecia in WONDERFUL PIANO al teatro Apollo di Lecce : ... in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale ...

Al Chiabrera il Rotary e l'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia insieme per "Un ponte di solidarietà per Genova" : Giovedì 25 ottobre alle ore 20:30 presso il Teatro Chiabrera di Savona si terrà il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Olandese dell'Aia 'Un ponte di solidarietà per Genova'; evento organizzato dai ...

Pd - Calenda 'Il partito è come l Orchestra del Titanic. Evitiamo almeno di presentare due contromanovre' : Sarà perché è iscritto al Pd solo da pochi mesi - ha preso la tessera dopo la sconfitta del 4 marzo - ma Carlo Calenda riesce a parlare del partito e del suo dibattito interno sempre con grande ...

Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con Orchestra sinfonica : biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Marsala - concerto conclusivo dei solisti dell'Orchestra del Conservatorio Scontrino : La quarta edizione del Festival Scontrino si avvia alla conclusione con il suo ultimo concerto, che si terrà sabato 13 a Marsala , e con gli ultimi seminari presso il Conservatorio di Trapani. Per il ...

Marsala - stasera l'Orchestra di Strumenti a Fiato del Conservatorio "A. Scontrino" : Dopo il grande successo dei primi due concerti presso l'aula Magna del Conservatorio 'Scontrino' di Trapani, il Festival Scontrino si sposta al Teatro 'E. Sollima' di Marsala. La kermesse, giunta ...