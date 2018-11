Londra | il donatore per il piccolo Alessandro si ritira | la famiglia | ' Non c' è più tempo'

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Era già una grandissima corsa contro il, ma adesso la preoccupazione e l'allarme sta aumentando di minuto in minuto, di ora in ora, visto che ilper ilMontresor, di appena diciannove mesi, non si riesce a trovare. O meglio, dopo una lunga ricerca era stato individuato unaltamente compatibile che avrebbe potuto mettere in salvo ilche è affetto da infoistiocitosi emofagocitica, ma che purtroppo ha deciso dirsi e di non permettere più il prelievo di midollo proprio a pochi giorni dalla scadenza del farmaco che lo sta tenendo in vita. Secondo quanto riferito dal noto sito Fanpage.it, infatti, adesso si è alla disperata ricerca di un altro, ma purtroppo non è rimasto moltoper la ricerca.Lotta contro ilper ilAlex: ilsi èto e adesso mancano pochi giorni La storia del piccolino ...