LIVE Sport Invernali | DIRETTA domenica 25 novembre | Lollobrigida ci riprova | Fischnaller

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : Federica Brignone trionfa in gigante! Ora la discesa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

Wembley ospiterà il primo evento sportivo trasmesso LIVE in 5G : Lo stadio londinese ospiterà domenica la EE Wembley Cup, trasmessa da BT Sport in collaborazione con l’operatore telefonico EE. L'articolo Wembley ospiterà il primo evento sportivo trasmesso live in 5G è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Ricciardo non si nasconde : “credo di aver cambiato il LIVEllo dei sorpassi in questo sport” : Il pilota australiano si prepara all’ultima gara in Red Bull, una cavalcata iniziata nel 2014 al fianco di Sebastian Vettel Quello di Abu Dhabi sarà l’ultimo Gran Premio per Daniel Ricciardo con la Red Bull, dopodiché il pilota australiano passerà alla Renault, iniziando un nuovo capitolo della propria carriera. photo4/Lapresse In attesa di vestirsi di giallo, il driver di Perth ha ripercorso il suo percorso a Milton Keynes, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 novembre : slalom maschile di Levi ed Europei di curling - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 18 novembre). La stagione è ormai entrata nel vivo, neve e ghiaccio sono sempre più protagonisti. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si incomincerà con la Coppa del Mondo di speed skating. Dal Giappone si ...

MotoGP eSport Championship 2018 - la finale in LIVE streaming : Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in live streaming su skysport.it. I 12 finalisti si danno battaglia sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia per la conquista del titolo di Campione e per i diversi premi in ...