Lite a colpi di cioccolato | finisce al pronto soccorso con un trauma cranico

Colpisce la collega con una barra di cioccolato : una Lite sul posto di lavoro finisce con un trauma cranico : Una lite tra colleghe è finita con un ricovero al pronto soccorso e una sospensione dal posto di lavoro. E’ successo nell’azienda dolciaria “Laica” di Arona, nel novarese. Due colleghe hanno iniziato a litigare e una delle due ha colpito l’altra con una barra di cioccolato, facendola finire in ospedale con un trauma cranico. La donna è stata colpita violentemente in pieno volto con una tavoletta di cioccolato da ben ...

Lite tra colleghe - donna in ospedale colpita con barra di cioccolato - : Una dipendente di un'azienda dolciaria di Arona è stata colpita al viso da una collega con una tavoletta da un chilo di cacao. Dopo l'aggressione è stata ricoverata per un trauma cranico

Tragedia nel mondo del calcio : portiere ucciso a colpi di pistola dopo una Lite in un bar [NOME e DETTAGLI] : Non si arrestano le tragedie che colpiscono il mondo del calcio. L’ultima fa riferimento all’omicidio di un portiere, morto sotto i colpi di un’arma da fuoco dopo una lite in un bar. Sarebbe stata proprio questa la causa scatenante: una discussione accesa per qualche parola di troppo è costata la vita al portiere honduregno Óscar Seín Munguía Zelaya, 27enne in forza al Club Deportivo y Social Vida. Il calciatore era con ...

Honduras - Munguía freddato in un bar. Ucciso a colpi di pistola dopo una Lite : Un parapiglia apparentemente scatenato da qualche parola di troppo e, pochi minuti dopo, l'esecuzione davanti a decine di persone. Così è morto ieri, alle prime ore dell'alba, l'onduregno Óscar Seín ...

Rutigliano - Lite finisce a colpi di pistola : sparatoria fuori dal bar in via Daunia : Si lanciano insulti e finiscono il diverbio a colpi di pistola. È successo ieri sera, intorno alle 9:40, fuori da un bar in via Daunia a Rutigliano. Due uomini in sella a una moto hanno incominciato ...

Lite nel centro fisiatrico - condannata la donna accusata di aver colpito a pugni un uomo : CRONACA - E' stato derubricato da lesioni a percosse il reato di cui era imputata una donna di 60 anni,Concetta Camarchio, per aver sferrato un pugno ad un uomo, costituito parte civile, nel 2014, in ...

Lite con i vicini : padre e figlio uccisi a colpi di pistola/ Ultime notizie Sesto Fiorentino : “troppo rumore” : Sesto Fiorentino, duplice omicidio: padre e figlio uccisi a colpi di pistola da un vicino di casa dopo Lite per il troppo rumore. Presunto killer arrestato.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:00:00 GMT)

MieLite flaccida acuta : nuovi casi in 22 stati USA della misteriosa malattia paralizzante che colpisce i bambini : Le autorità statunitensi hanno riportato l’aumento dei casi di una rara malattia paralizzante che colpisce i bambini e che sembra comparire ogni due anni. Quest’anno almeno 62 casi sono stati confermati in 22 stati e almeno altre 65 malattie sono investigate in questi stati, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Simili ondate della stessa patologia si sono verificate nel 2014 e nel 2016. Le autorità dei CDC dichiarano di ...

Paralisi simil polio - allarme per i bambini negli Usa/ Sei bimbi colpiti da mieLite flaccida acuta : Registrati sei casi di Paralisi simil-polio negli Stati Uniti, nazione che negli ultimi mesi è stata colpita da almeno un centinaio di casi analoghi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:30:00 GMT)