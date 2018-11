L' Italia prende tempo | Il dialogo con la Ue resta aperto'

A Bruxelles l'Italia prende il posto della Grecia : bocciata e ultima in classifica - procedura d'infrazione a gennaio o anche prima : Nella testa dei leader europei, ormai l'Italia ha preso il posto della Grecia. Se tre anni fa era Atene la pecora nera, oggi lo è Roma. La prima è finalmente promossa, con un piano di bilancio per la prima volta "conforme al patto di stabilità e crescita", scandisce Pierre Moscovici dando "l'ottima notizia per il popolo greco e per la zona euro". l'Italia invece è bocciata, si becca un rapporto sul suo debito alto, al ...

Sulla Tav l'Italia prende una tripla sberla dalla Ue : La Tav non vuole proprio fermarsi. E una spinta le è arrivata dalla Ue. È scesa, in visita al cantiere della Torino-Lione , Iveta Radicova, ex premier della Slovacchia e attuale responsabile europea ...

Anticorruzione - M5S chiede rinvio dell’esame. Opposizioni : “Prendete in giro gli Italiani” : Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto il rinvio dell'esame sul ddl Anticorruzione: "I motivi sono dovuti all'approvazione dell'emendamento di ieri che ha profondamente cambiato il provvedimento. Dobbiamo chiarirci al nostro interno per poter procedere nel migliore dei modi". Il Pd: "Non si può prendere in giro l'opposizione e gli italiani".Continua a leggere

Matteo Renzi - sondaggi riservati e sorprendenti : a quanto arriva i suo partito - Pd e Forza Italia tremano : Sosterrà dietro le quinte Marco Minniti , l'ex segretario Matteo Renzi , poi giocherà la sua partita fuori dal Pd , forte di sondaggi definiti sorprendenti. In autonomia, come sempre. Un gustoso ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli Italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Inter - Moratti accoglie Marotta dà subito consigli : "Prenderei giovani Italiani di talento - come Chiesa" : Mentre Beppe Marotta è in Cina per accordarsi con Zhang Jindong e diventare dirigente dell'Inter, ecco che l'ex numero 1 del club nerazzurro, Massimo Moratti , Interviene con i suoi consigli e con il ...

Mancini ha ragione : l'Italia è sorprendente : Diciamolo, la nuova Italia ci ha fatto diventare un po' tutti di bocca buona e trovare difetti è diventato prestissimo lo sport nazionale più in voga. Ma ci ricordiamo che con la gestione Ventura non ...

Italia - Tavecchio torna a parlare : 'Dimesso per amore della Nazionale - qualcuno doveva prendersi la responsabilità' : A quasi un anno di distanza dalla notte da incubo, quella del pareggio contro la Svezia che segnò la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, gli azzurri sono tornati a giocare a San Siro. Un ...

Insigne si riprende l'Italia : un anno dopo c'è luce a San Siro : È nella mani giuste, Lorenzo Insigne. Ma sì, chi meglio di Roberto Mancini può spiegargli il peso della maglia della Nazionale? Magari in questi decenni avrà anche trovato una risposta da poter ...

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio Italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...

Rotta (Pd) : "Di Maio prende i voti di Giggino a purpetta Cesaro - M5s con Forza Italia - trova le differenze" : Il condono per Ischia genera strane alleanze. A saltare all'occhio è il sodalizio che, almeno al momento della votazione del provvedimento, si è creato tra Luigi Di Maio e un suo omonimo nonché conterraneo. Si tratta di Luigi Cesaro, meglio noto come Giggino "a purpetta". Il senatore, oltre a essere l'ex sindaco di Ischia, è uno dei parlamentari campani di Forza Italia che si sono autosospesi dal partito perché ...

Annagrazia Calabria - il ribaltone in Forza Italia : per lei una nuova vita - chi prende il suo posto : ... sostiene con Forza la Bernini, presidente dei senatori azzurri, a cui si deve la scoperta politica del neo eletto. E che quella di Cavedagna sia una scelta inclusiva e non divisiva, proiettata verso ...

Salvini : “Malta aiuta migranti a venire in Italia. Se Ue ci prende in giro - blocchiamo bilanci e attività europee” : “Malta aiuta i migranti a venire in Italia”. “Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che, eventualmente, possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l’Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani”. Matteo Salvini, dopo che il Viminale nelle scorse ore ha attaccato la Vallette accusandola di aver “aiutato un’imbarcazione con 13 migranti a bordo ...