L' isola di Pietro 3 | potrebbe essere confermata una terza stagione

L’isola di Pietro 3 ci sarà? Gli ascolti in calo e le parole di Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione il pubblico è preoccupato chiedendosi se un seguito ci sarà oppure no. La storia che ha visto al centro il misterioso duplice omicidio dei Lai e quello di Giulia e Valentina in queste puntate, sembra destinato a risolversi questa sera con la rivelazione dell'identità dell'assassino e, soprattutto, del padre di Diego. I due nomi ...

L'isola di Pietro 2 - spoiler dell'ultima puntata : Diego scagionato dal duplice omicidio : E' tutto pronto per il gran finale della fiction L'Isola di Pietro 2. Stasera 25 novembre, in prime time alle 21.30, su Canale 5 andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa seconda stagione decisamente ricca di colpi di scena del tutto inaspettati. Tuttavia, molti degli intrecci che hanno tenuto incollati gli spettatori alla televisione nel corso di queste cinque domeniche verranno finalmente risolti e quindi verrà fatta chiarezza sui ...

L'isola di Pietro 2 avrà un seguito? Morandi : 'Forse - si vedrà' : L'Isola di Pietro 2 è giunta alla fase conclusiva della sua stagione. Durante questo secondo capitolo molti sono stati colpi di scena, in particolar modo è stato rapporto tra Alessandro ed Elena a tenere sulle spine i telespettatori fino alla fine. Nell'attesa dell'ultima puntata, i fan si stanno chiedendo già se il prossimo anno potranno vedere sul piccolo teleschermo i loro beniamini. Gianni Morandi su Facebook 'apre' ad una terza stagione I ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L'isola di Pietro 3 - la terza stagione si farà? : Gianni Morandi si prepara a salutare nuovamente il pubblico de L'Isola di Pietro con l'ultima puntata della seconda stagione, in onda questa sera, 25 novembre 2018, su Canale 5. Un finale che risolverà tutti i misteri legati alle puntate andate in onda, come avvenuto con la prima stagione. Questo, però, non impedirebbe la produzione di una terza stagione, che sembra essere probabile.Sebbene nessuno l'abbia ancora confermato, L'Isola di ...

L'isola di Pietro 3 - Gianni Morandi sulla prossima stagione : 'Deciderà il pubblico' : Stasera, 25 novembre, verrà trasmessa in prime time su Canale 5 la sesta e ultima puntata della fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Una serie che nel corso di queste settimane ha appassionato una platea sempre più vasta di spettatori, i quali si sono collegati sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire le avventure e le dinamiche degli abitanti delL'Isola di Carloforte, guidata dall'instancabile dottor Pietro. Ci ...

Ultima puntata de L’isola di Pietro 2 su Canale 5 il 25 novembre : chi è il vero padre di Diego e chi ha ucciso i Lai? : Siamo arrivati al capolinea e oggi andrà in onda l'Ultima puntata de L'Isola di Pietro 2. La fiction di Canale 5 con Gianni Morandi sta per volgere al termine e dopo il boom di ascolti della settimana scorsa tutto lascia pensare che anche questa sera milioni di italiani vorranno sapere come andrà a finire. A Carloforte c'è sempre un mistero o un caso da risolvere e in questa seconda stagione tutto sembra ruotare intorno a Diego, ma chi è il suo ...

Replica L'isola di Pietro 2 - l'ultima puntata in streaming online su MediasetPlay : Giunge al termine su Canale 5 la seconda stagione della fiction L'Isola di Pietro, con protagonisti Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Stasera 25 novembre in prime time andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ha conquistato l'affetto e il gradimento del pubblico Mediaset. Chi non potrà seguire l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5, potrà rivedere la serie in Replica streaming sul portale gratuito ...

L'isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : A Carloforte è il momento della verità: nell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 2, in onda questa sera, 25 novembre 2018, alle 21:25 su Canale 5, scopriremo cosa è successo davvero ai genitori di Diego (Erasmo Genzini) e se tra Elena (Chiara Baschetti) ed Alessandro (Michele Rosiello), complice Caterina (Alma Noce), tornerà il sereno, il tutto sotto lo sguardo vigile di Pietro (Gianni Morandi).L'Isola di Pietro 2, anticipazioni ultima ...

L’isola di Pietro 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 25 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento domenica 25 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2018 Pietro (Gianni Morandi) è dispiaciuto perchè Isabella (Lorella Cuccarini) è stranamente ...

L'isola di Pietro2 - anticipazioni ultima puntata : Tobia riabbraccia il papà : Andrà in onda stasera su Canale 5 L'Isola di Pietro2. L'appuntamento sempre alle 21 circa dopo Paperissima. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni di un medico, precisamente un pediatra, il Dottor Pietro Sereni, è giunta all'ultima puntata. L'episodio attesissimo dai telespettatori che si sono appassionati alle vicende narrate da questa serie ambientata in Sardegna rappresenta l'epilogo di questo secondo capitolo composto da sei ...

Anticipazioni L'isola di Pietro 2 - sesta e ultima puntata : la sparizione di Caterina : Giunge al termine la seconda stagione della fiction "L'Isola di Pietro 2" con protagonista Gianni Morandi. La serie anche quest'anno è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, conquistando una media di share che oscilla tra il 15% e il 17%. Il finale di questa seconda edizione è decisamente molto atteso dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, che non vede l'ora di scoprire cosa accadrà e quali saranno i risvolti di ...