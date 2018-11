L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Anticipazioni e dichiarazioni di Gianni Morandi

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : Paolo Deidda unico colpevole? : Il mistero si infittisce ma il finale de L’Isola di Pietro 2 è vicinissimo così come la verità su quello che è successo in questa stagione. Dall’omicidio dei Lai a quello di Giulia e Valentina, chi si nasconde dietro questi segreti che affollano il cielo di Carloforte? La fiction di Canale 5 torna in onda oggi, 25 novembre, con l’ultima puntata in cui tutto potrebbe finalmente trovare una risposta, ma se dietro queste morti si ...

L’Isola di Pietro : il rinnovo ancora in bilico : Gianni Morandi Questa sera termina su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi che finora ha registrato una media di share del 15.6%. Risultati non proprio il linea con quelli della prima stagione, che potrebbero aver raffreddato gli animi: proprio a DM, in fase di presentazione dei nuovi episodi, il protagonista aveva affermato che “se questa seconda serie verrà gradita come la prima, magari ...

L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Gli ascolti in calo e le parole di Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione il pubblico è preoccupato chiedendosi se un seguito ci sarà oppure no. La storia che ha visto al centro il misterioso duplice omicidio dei Lai e quello di Giulia e Valentina in queste puntate, sembra destinato a risolversi questa sera con la rivelazione dell'identità dell'assassino e, soprattutto, del padre di Diego. I due nomi ...

"L'Isola di Pietro 2" – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L'isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate.

Dove rivedere L'Isola di Pietro 2? Dvd di tutte le puntate della seconda stagione Con i dvd de L'Isola di Pietro 2, potrete rivedere tutte le puntate della seconda stagione con Gianni Morandi protagonista. Ha interpretato Pietro Sereni, un medico che si è sempre prodigato per gli altri e attratto da casi complicati

Ultima puntata de L’Isola di Pietro 2 su Canale 5 il 25 novembre : chi è il vero padre di Diego e chi ha ucciso i Lai? : Siamo arrivati al capolinea e oggi andrà in onda l'Ultima puntata de L'Isola di Pietro 2. La fiction di Canale 5 con Gianni Morandi sta per volgere al termine e dopo il boom di ascolti della settimana scorsa tutto lascia pensare che anche questa sera milioni di italiani vorranno sapere come andrà a finire. A Carloforte c'è sempre un mistero o un caso da risolvere e in questa seconda stagione tutto sembra ruotare intorno a Diego, ma chi è il suo ...

L’Isola di Pietro 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 25 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento domenica 25 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2018 Pietro (Gianni Morandi) è dispiaciuto perchè Isabella (Lorella Cuccarini) è stranamente ...

L’Isola di Pietro 2 - Tobia torna dal papà ma Caterina scompare : anticipazioni trama 25 novembre : Si incammina verso la sua naturale conclusione L’isola di Pietro 2, la seconda stagione della fiction attualmente in onda proprio su Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità televisiva dopo tanti anni: domenica 25 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il sesto appuntamento. Protagonista ancora una volta il pediatra empatico e brillante Pietro Sereni, costantemente accompagnato dalla sua complicata ma ...

L’Isola di Pietro 2 - Ultima Puntata : Il Segreto di Diego! : L’isola di Pietro 2, trama Ultima Puntata: siamo giunti alla resa conti e la verita' sulle morti di Giulia Canale e Vanessa Silas è sempre più vicina! Elena è in attesa di un bambino ma ancora non confessa l’intimo Segreto ad Alessandro. Caterina non riesce a dichiararsi a Diego! È ormai in dirittura d’arrivo la fiction Mediaset L’isola di Pietro 2 che ad ogni Puntata ha tenuto incollati i telespettatori, con una trama fitta, ricca di colpi di ...

L’Isola di Pietro 2 verso il gran finale : chi è il padre di Diego e chi ha rapito Caterina? : L'Isola di Pietro 2 si avvicina a grandi passi al finale di stagione che andrà in onda domenica 25 novembre nel prime time di Canale 5 rivelando alcuni dettagli importanti sulle questioni ancora irrisolte. Al momento c'è davvero tanta carne al fuoco e tutto sembra portare alla famiglia Sulci e ai loro strani comportamenti di queste settimane. L'omicidio di Vanessa e di Giulia potrebbero essere legati dallo stesso segreto visto che la prima si ...

L’Isola di Pietro 3 si farà : Gianni Morandi torna nel 2019 : Il finale di stagione è arrivato. Domenica 25 novembre su Canale 5 sarà proposta l’ultima puntata della seconda stagione della

L’Isola di Pietro 2 - l’inquietante verità sui genitori di Diego : anticipazioni 18 novembre : Proseguono le storie che vengono raccontate da L’isola di Pietro 2, la seconda e molto attesa stagione della fiction di Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla recitazione sul piccolo schermo dopo tanti anni: domenica 18 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il quinto appuntamento con le storie di Pietro Sereni e la sua complicata ma tenera famiglia. Al fianco del Gianni nazionale ci sono Chiara Baschetti, Michele ...

L’Isola di Pietro 2 - ultima puntata : Deidda e Sulci colpevoli? : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, ultima puntata: cosa nascondono i genitori di Matteo? Cresce l’attesa per il finale di stagione de L’isola di Pietro 2: domenica 25 novembre andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Alma Noce, Chiara Baschetti e Michele Rosiello che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Canale5. Chi è l’assassino dei genitori di Diego, di ...

