L' Isola di Pietro 2 Anticipazioni | stasera la sesta puntata su Canale 5

Replica L'Isola di Pietro 2 - l'ultima puntata in streaming online su MediasetPlay : Giunge al termine su Canale 5 la seconda stagione della fiction L'Isola di Pietro, con protagonisti Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Stasera 25 novembre in prime time andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ha conquistato l'affetto e il gradimento del pubblico Mediaset. Chi non potrà seguire l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5, potrà rivedere la serie in Replica streaming sul portale gratuito ...

L'Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : A Carloforte è il momento della verità: nell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 2, in onda questa sera, 25 novembre 2018, alle 21:25 su Canale 5, scopriremo cosa è successo davvero ai genitori di Diego (Erasmo Genzini) e se tra Elena (Chiara Baschetti) ed Alessandro (Michele Rosiello), complice Caterina (Alma Noce), tornerà il sereno, il tutto sotto lo sguardo vigile di Pietro (Gianni Morandi).L'Isola di Pietro 2, anticipazioni ultima ...

L’Isola di Pietro 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 25 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento domenica 25 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2018 Pietro (Gianni Morandi) è dispiaciuto perchè Isabella (Lorella Cuccarini) è stranamente ...

L'Isola di Pietro2 - anticipazioni ultima puntata : Tobia riabbraccia il papà : Andrà in onda stasera su Canale 5 L'Isola di Pietro2. L'appuntamento sempre alle 21 circa dopo Paperissima. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni di un medico, precisamente un pediatra, il Dottor Pietro Sereni, è giunta all'ultima puntata. L'episodio attesissimo dai telespettatori che si sono appassionati alle vicende narrate da questa serie ambientata in Sardegna rappresenta l'epilogo di questo secondo capitolo composto da sei ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 2 - sesta e ultima puntata : la sparizione di Caterina : Giunge al termine la seconda stagione della fiction "L'Isola di Pietro 2" con protagonista Gianni Morandi. La serie anche quest'anno è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, conquistando una media di share che oscilla tra il 15% e il 17%. Il finale di questa seconda edizione è decisamente molto atteso dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, che non vede l'ora di scoprire cosa accadrà e quali saranno i risvolti di ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro - finale di stagione : Caterina scompare : Domani 25 novembre 2018 assisteremo all'ultima puntata della seguitissima fiction "L'isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi. Anche questa seconda stagione ha prodotto notevoli riscontri in termini di audience per cui i fan sperano che vi sia una terza stagione. In merito a ciò hanno detto la loro sia Gianni Morandi che Daniele Cesarano. L'isola di Pietro: il finale di stagione Le Anticipazioni dell'ultima puntata de L'isola di Pietro ...

L’Isola di Pietro 2 - Tobia torna dal papà ma Caterina scompare : anticipazioni trama 25 novembre : Si incammina verso la sua naturale conclusione L’isola di Pietro 2, la seconda stagione della fiction attualmente in onda proprio su Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità televisiva dopo tanti anni: domenica 25 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il sesto appuntamento. Protagonista ancora una volta il pediatra empatico e brillante Pietro Sereni, costantemente accompagnato dalla sua complicata ma ...

L’Isola di Pietro 2 - Ultima Puntata : Il Segreto di Diego! : L’isola di Pietro 2, trama Ultima Puntata: siamo giunti alla resa conti e la verita' sulle morti di Giulia Canale e Vanessa Silas è sempre più vicina! Elena è in attesa di un bambino ma ancora non confessa l’intimo Segreto ad Alessandro. Caterina non riesce a dichiararsi a Diego! È ormai in dirittura d’arrivo la fiction Mediaset L’isola di Pietro 2 che ad ogni Puntata ha tenuto incollati i telespettatori, con una trama fitta, ricca di colpi di ...

L’Isola di Pietro 2 verso il gran finale : chi è il padre di Diego e chi ha rapito Caterina? : L'Isola di Pietro 2 si avvicina a grandi passi al finale di stagione che andrà in onda domenica 25 novembre nel prime time di Canale 5 rivelando alcuni dettagli importanti sulle questioni ancora irrisolte. Al momento c'è davvero tanta carne al fuoco e tutto sembra portare alla famiglia Sulci e ai loro strani comportamenti di queste settimane. L'omicidio di Vanessa e di Giulia potrebbero essere legati dallo stesso segreto visto che la prima si ...

L’Isola di Pietro 3 si farà : Gianni Morandi torna nel 2019 : Il finale di stagione è arrivato. Domenica 25 novembre su Canale 5 sarà proposta l’ultima puntata della seconda stagione della

Anticipazioni L'Isola Di Pietro 2 : potrebbe essere confermata la terza stagione : Domenica 25 novembre va in onda su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione della serie televisiva 'L'Isola Di Pietro' che vede come protagonista il cantante Gianni Morandi accompagnato da giovani attori. Per questo motivo ci si incomincia a chiedere se vi possano essere i presupposti per la messa in onda della terza stagione della fiction che anche in questa seconda annata ha registrato un buon livello di ascolti facendo sentire la ...

L'Isola di Pietro 2 : l'ultima puntata sarà disponibile su Mediaset Play : La seconda stagione della fiction con Gianni Morandi, "L'Isola di Pietro 2" si appresta a concludersi e lo fa con una puntata finale ricca di sorprese e colpi di scena. Domenica 25 novembre infatti andrà in onda su Canale 5 in prima serata la sesta puntata della serie dove finalmente verrà svelato il nome dell'assassino di Giulia Canale. Se per caso non avrete modo di vedere la puntata in diretta domenica sera, sappiate che potrete sempre ...

Spoiler L'Isola Di Pietro 2 : la delusione di Caterina : Domenica 25 novembre va in onda su Canale 5 la puntata finale de 'L'Isola Di Pietro 2' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena pronti a cambiare il destino di alcuni personaggi. Diego continua a nascondere una verità legata al suo passato e sembrano essere coinvolti anche Isabella e Saverio Sulci. Il dottor Pietro, dal canto suo prova a scoprire il segreto del ragazzo il cui comportamento finisce per allontanarlo dalla fidanzata ...

Anticipazioni ultima puntata de L'Isola di Pietro 2 : la scomparsa di Caterina : Il 25 novembre andrà in onda su Mediaset l'ultimo appuntamento con la seconda stagione della fiction con Gianni Morandi, "L'Isola di Pietro 2". Domenica prossima, infatti, la serie ambientata nella famosa Isola saluterà tutti i suoi fans con un finale ricco di sorprese e colpi di scena, nel quale finalmente verranno rivelati l'assassino di Giulia Canale ed il segreto che avvolge la morte dei coniugi Lai. Il segreto di Isabella e la scomparsa di ...