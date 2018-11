L' Inter ha trovato qualcosa di speciale e la panchina adesso funziona

Biella - trovato morto in culla bimbo di 5 mesi : inutile l’ Inter vento del 118 : Dramma nella notte in una abitazione di Strona, nella provincia di Biella . Un bambino di cinque mesi è stato trovato morto dalla sua mamma. Le sue urla disperate si sono sentite fino in strada e la donna è stata raggiunta dal nonno del bimbo che ha tentato di rianimarlo fino all’arrivo del 118.Continua a leggere

Maltempo Palermo : ritrovato il medico scomparso - “simbolo di tenacia e impegno di un’ Inter a categoria” : ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dell’uomo si sono perse le tracce mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. I medici di Palermo sono in lutto dopo la notizia del ritrovamento. I consiglieri dell’Ordine dei medici di Palermo si stringono attorno ...

Emicrania : si apre una nuova era per la sua cura - trovato “l’Interruttore” che spegne il dolore : “Si apre una nuova era per la cura dell’Emicrania“. Piero Barbanti, direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha pronunciato questa frase presentando un nuovo farmaco per la prevenzione dell’Emicrania episodica e cronica che, dopo essere stato approvato in Usa, a breve dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. L’esperto, intervenuto sul ...