Lino Guanciale | ' Di mio sono una persona affettuosa ma non troppo espansiva'

Lino Guanciale : 'Io preferisco non guardarmi la sera della messa in onda' : L'attore Lino Guanciale ha parlato in una recente intervista a 'Tv Sorrisi E Canzoni' di alcuni 'segreti' legati al mondo della fiction di cui è protagonista indiscusso da molti anni. L'avezzanese non ha nascosto di essere particolarmente legato al personaggio di Claudio Conforti interpretato nella serie televisiva 'L'Allieva 2' dove fa coppia con la collega Alessandra Mastronardi. Guanciale riesce ad ottenere un successo dietro l'altro, avendo ...

Lino Guanciale : 'E' stato bello un compleanno in piazza con lo striscione' : Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' dove ha avuto modo di porre l'accento sul momento così importante nella sua carriera lavorativa. L'attore ha rivelato di essere contento per il successo ottenuto con la fiction 'L'Allieva' nella quale veste i panni del medico legale Claudio Conforti. L'abruzzese riesce a ottenere un successo dietro l'altro, come confermano le prime due serie televisive ...

Lino Guanciale e la 'confortite' : 'E' una cosa divertente' : Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista a Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di porre l'accento sul momento magico nella sua carriera. Al successo della fiction 'Non Dirlo Al Mio Capo 2', iniziata nel mese di settembre, ha fatto seguito la seconda stagione de 'L'Allieva' e in entrambe le occasioni ha lavorato con due attrici di grande rilievo come Vanessa Incontrada e Alessandra Mastronardi. Con queste due colleghe, Lino ...

Lino Guanciale - le dichiarazioni dell'attore : 'Per ballare dovevo proprio essere ubriaco' : Lino Guanciale ha concesso una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di parlare della sua carriera lavorativa che procede a gonfie vele. L'attore ha rivelato di essere contento dell'affetto delle fan che gli fanno sentire il loro sostegno, ma ha spiegato di essere molto timido, come confermano queste dichiarazioni da parte del protagonista della fiction di Rai Uno: "Sono sempre un po' imbarazzato quando mi si ...

Lino Guanciale confessa : 'Sono sempre imbarazzato quando mi si chiede una foto' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' nella quale ha concentrato l'attenzione sul legame splendido che ha con le sue fan. L'attore si è detto contento del momento positivo nella sua carriera lavorativa, nella quale sta riuscendo ad ottenere un successo dietro l'altro in attesa di nuove fiction in uscita nel periodo primaverile. A teatro l'abruzzese riesce a fare il tutto esaurito ed è tornato in scena da ...

Alessandra Mastronardi - le sue parole : 'Per Lino Guanciale ho una passione' : Alessandra Mastronardi è stata protagonista di un'intervista al settimanale Mio in cui ha avuto modo di porre l'accento sulla sua carriera lavorativa, in particolare sul successo della fiction 'L'Allieva' giunta alla sua seconda stagione. Nella fiction, ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola, l'attrice veste i panni della protagonista Alice, una donna alle prese con una nuova confusione sentimentale, ma che non riesce mai a ...

Lino Guanciale : 'Quando sei agli inizi non sai come andrà a finire' : Lino Guanciale ha parlato a Tv sorrisi e canzoni del periodo d'oro nella sua carriera lavorativa come confermano i successi ottenuti all'inizio di questa stagione televisiva con le serie tv 'Non Dirlo Al Mio Capo' e 'L'Allieva'. L'abruzzese ha detto in diverse occasioni di essere felice, ma non si limita a guardare al risultato raggiunto, piuttosto vuole pensare a progetti nuovi che possano sorprendere i milioni di telespettatori ...

Lino Guanciale : 'A fine maggio sarò libero e vorrei far rifiatare gli spettatori' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi, partendo dagli inizi nel mondo dello spettacolo. L'avezzanese ha fatto notare quanto siano stati difficili i primi tempi quando si chiedeva cosa avrebbe fatto in futuro, ma adesso il successo procede a gonfie vele e qualsiasi fiction alla quale prende parte rappresenta una garanzia. Il protagonista della ...

Alessandra Mastronardi innamorata di Lino Guanciale ne L’Allieva 2 : “Ho una passione per lui” : Tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale c'è grande intesa, e ciò è visibile ne L'Allieva 2. Gran parte del successo della fiction si deve ai due attori. Più che colleghi, sono amici e complici affiatati dentro e fuori dal set. Si sono conosciuti in tempi remoti, galeotto fu Woody Allen che li scelse per To Rome With Love. Dopo l'esperienza hollywoodiana (anche se il film è stato girato nella Capitale), Lino e Alessandra si sono rivisti ne ...

Alessandra Mastronardi elogia il collega : “Per Lino Guanciale ho una passione” : L’Allieva: le parole di Alessandra Mastronardi su Lino Guanciale L’Allieva 2 si è riconfermata un grande successo, dopo l’ottimo esordio di due anni fa con la prima stagione. Gran parte del merito va agli attori protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, complici e affiatati nei panni di Alice Allevi e Claudio Conforti. I due sono […] L'articolo Alessandra Mastronardi elogia il collega: “Per Lino ...

Lino Guanciale : età - altezza - peso - fidanzata : Lino Guanciale è un attore italiano tra i più richiesti negli ultimi tempi, ma pochi sanno che ha avuto anche una parentesi sportiva importante. Nato ad Avezzano, ha giocato nella Nazionale under 16 e under 19 di rugby. Dopo il diploma al liceo scientifico, si trasferisce a Roma per frequentare la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza. Successivamente si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si ...

Lino Guanciale si svela : sorpresa di compleanno molto speciale da una fan : Lino Guanciale e la sorpresa di compleanno di una fan: il racconto dell’attore L’amatissimo e bellissimo Lino Guanciale è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto attore si è lasciato andare ad alcune curiosissime rivelazioni. L’uomo ha parlato del rapporto con i suoi innumerevoli fan. Con Non Dirlo al Mio Capo e L’Allieva, […] L'articolo Lino Guanciale si svela: sorpresa di compleanno molto speciale da ...

Lino Guanciale girerà L’allieva 3? La sua risposta : L’allieva 3 si farà? Lino Guanciale non si sbilancia sulla sua presenza Lino Guanciale è il Re Mida della fiction italiana: tutte le fiction che lo vedono protagonista sbancano l’Auditel. Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada, conclusasi qualche settimana fa, è stata un successo. Per non parlare de L’allieva 2 in onda il giovedì sera su Raiuno per altre due settimane che sta facendo registrare ascolti record. La ...

Lino Guanciale : ‘Il successo? Tra i fan c’è chi chiede dei soldi per il matrimonio’ : “Fatte due stagioni di una serie poi ho fame di progetti nuovi. Se non c’è un rilancio forte ogni volta, quello che vedi poi ti stufa. E stufa pure chi lo fa”, parola di Lino Guanciale. L’attore abruzzese è freschissimo reduce dal successo di Non dirlo al mio capo 2 e de L’allieva 2, due fiction Rai che hanno avuto grande riscontro di pubblico e che l’hanno consacrato in uno degli attori più visibili e noti ...