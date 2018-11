Lindsay | che ha dovuto mostrare le mutande ai giudici

vanityfair

(Di domenica 25 novembre 2018)Armstrong fu stuprata in un parco vicino a casa, a New Cumnock, in Ayrshire, Scozia: era il 2001, lei aveva diciassette anni. Durante il processo fu umiliata, costretta atre volte ai giurati, che cercavano di sorprenderla in errore, gli slip che indossava il giorno in cui aveva subito violenza. Due settimane dopo, sua madre Linda l’ha trovata morta, sdraiata sul suo letto: si era suicidata.Mentre le donne protestano per l’assoluzione di un 27enne accusato di stupro nella cittadina di Cork, in Irlanda, ma assolto perché la vittima, diciassettenne, indossava un tanga in pizzo, e quindi, secondo i, l’avrebbe «provocato» e avrebbe espresso così il suo consenso, a Linda Armstrong sembra di rivivere un incubo. Sembra che la figliasia stata violentata un’altra volta, sembra che un’altra volta si sia uccisa per l’umiliazione.«Sono scioccata all’idea che ...