lastampa

: L’incredile ascesa di Patti: da muratore a milionario. Morto da incensurato - AdrMontanaro : L’incredile ascesa di Patti: da muratore a milionario. Morto da incensurato -

(Di domenica 25 novembre 2018) Il sogno americano del cavaliere Carmelofu in realtà un sogno tutto italiano, ma guastato, inquinato, infestato dalla mafia siciliana. Scrivono in una nota gli avvocati degli eredi del cavaliere che queled elettricista partito da Castelvetrano negli Anni 50, quando il paese in provincia di Trapani non aveva ancora dato i natali a M...