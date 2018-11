Libertà di cura | diritto di cura | dovere di cura

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) Quando si parla cure si fa per lo più riferimento, in modo speso confusivo, ai termini libertà e. Cercheremo di vedere il problema anche da un'altra prospettiva, quella del. L'Italia è un paese strano, in tema di diritti-doveri. Alcuni diritti sono stati conquistati a fatica: è accaduto ai diritti civili - come il divorzio, le unioni civili, il testamento biologico - diritti che non impongono doveri, perché aggiungono senza togliere alcunché ai cittadini, e senza obblighi per chi non vuole usufruirne.I diritti individuali sono molto sentiti quando è il soggetto che li reclama per poterne godere; molto più tiepido, invece, è l'atteggiamento quando i fruitori sono gli altri. Non parliamo poi dell'atteggiamento verso i doveri - individuali o civili - riassumibile in poche parole: "Sì, però, ...