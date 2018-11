Lewis Hamilton vince anche a Abu Dhabi Per Raikkonen amara gara d' addio alla Ferrari

F1 – Podio sexy ad Abu Dhabi : Lewis Hamilton si mette… a nudo per i festeggiamenti finali : Festeggiamento sexy per Lewis Hamilton sul Podio del Gp di Abu Dhabi: il campione del mondo mostra… la schiena a Yas Marina Si è conclusa con un Gp spettacolare la stagione 2018 di F1: Lewis Hamilton ha trionfato sul circuito di Yas Marina, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen. Un finale di stagione emozionante, col campione del mondo ed il vicecampione che hanno accompagnato Fernando Alonso verso una commovente ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton conclude con 88 punti di vantaggio su Vettel. Raikkonen terzo : L’undicesimo successo stagionale ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, consente a Lewis Hamilton di chiudere in bellezza questo campionato del mondo di F1 e confermandosi dominatore dell’annata, a quota 408 punti, 88 in più del suo rivale Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, con il secondo posto della gara odierna, conclude in senso positivo un’annata nella quale i momenti difficili non sono mancati. Da notare anche ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Lewis Hamilton chiude in bellezza e vince davanti a Vettel e Verstappen - out Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si accontenta mai e vince anche il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, quindi, chiude la sua annata con un ennesimo successo nella sua migliore stagione della carriera, vincendo in scioltezza la gara di Yas Marina (la 73esima in assoluto) sfruttando la pole position e una strategia azzeccata. L’inglese taglia il traguardo con un margine di 4.7 secondi su Sebastian ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi : Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina ed è l’ultimo del Mondiale 2018. Hamilton è arrivato davanti a Sebastian Vettel e Max Verstappen,

F1 – Alonso spaventa Hamilton ad Abu Dhabi : “potrei tornare come capo della FIA” - la reazione di Lewis è esilarante [VIDEO] : Fernando Alonso sempre più simpatico: lo spagnolo della McLaren scatena l’ilarità in conferenza stampa E’ tutto pronto per l’ultima sfida della stagione 2018 di F1: ieri sono andate in scena le ultime qualifiche dell’anno, nelle quali Hamilton ha conquistato la sua 83ª pole position in carriera, lasciandosi alle spalle Bottas e Vettel. Giornata importantissima e carica di emozioni, oggi, per Fernando Alonso, alla ...

F1 – Lewis Hamilton - mentalità da campione : “non ho bisogno di motivazioni extra - domani corro per vincere” : Lewis Hamilton non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari: dopo la poleposition di oggi, il britannico punta al successo anche nell’ultima gara della stagione Riconfermatosi campione del Mondo in F1 qualche settimana fa, secondo molti, nell’ultima gara della stagione, Lewis Hamilton potrebbe togliere il piede dall’acceleratore, staccare la spina e lasciare agli altri le luci della ribalta. A smentire ...

F1 – Lewis Hamilton in pole position a Yas Marina : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi: la griglia di partenza dell’ultima gara della stagione 2018 di F1 82ª pole position per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha avuto la meglio nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1. Una splendida doppietta Mercedes con Bottas in prima fila al fianco del campione del mondo. Seconda fila tutta rossa invece con Sebastian ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton vola con le Hypersoft e precede Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Verstappen 4° a mezzo secondo : Ultima sessione di prove libere della stagione che va appannaggio del cinque volte campione iridato Lewis Hamilton (Mercedes), che si candida al ruolo di favorito assoluto in vista delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il turno si è disputato in condizioni atmosferiche ideali, con una temperatura abbastanza alta che ha messo però in crisi gli pneumatici morbidi di diversi team di seconda fascia. Nel primo run Ferrari e Mercedes ...

F1 – Manovra pericolosa di Hamilton ad Abu Dhabi : penalità per Lewis? La decisione dei commissari : Lewis Hamilton graziato dai giudici: nessuna penalità per il campione del mondo in carica dopo la Manovra pericolosa nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi I commissari hanno convocato Lewis Hamilton per la Manovra azzardatissima commessa nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi questa mattina. Il britannico della Mercedes aveva sbagliato l’ingresso in pit lane e, fermatosi in pista ha effettuato la retromarcia proprio sul circuito di Yas Marina per ...

F1 – Lewis Hamilton ed il mistero del numero 1 al Gp di Abu Dhabi : Lewis, che caos! Il cambio di numero sulla monoposto di Hamilton tra Fp1 ed Fp2 ad Abu Dhabi manda i tifosi in confusione E’ iniziato il weekend del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1. I piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere, dopo le Fp1 disputate questa mattina, concluse nel segno delle Red Bull. Un weekend ricco di spettacolo ma anche di sorprese e… misteri. Ed è proprio ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton si valuta : 'Sì - in questa stagione il miglior Lewis di sempre' : Ultima gara della stagione in F1 e tempo di bilanci. Lewis Hamilton , già campione del mondo dalla gara in Messico, preferisce non riavvolgere del tutto il nastro di questa ennesima annata trionfale per la Mercedes. Eppure, senza grossi giri di parole, alla fine una valutazione la dà a ...

Lewis Hamilton - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Voglio chiudere l’anno in bellezza. Alonso? Mancherà a tutti…” : Lewis Hamilton per una volta ha avuto poco spazio nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tutti gli occhi erano puntati su Fernando Alonso, alla sua ultima gara in F1. Il campione del mondo in carica ha avuto modo di essere interpellato proprio a riguardo del suo ex compagno di scuderia in McLaren (il turbolento 2007) sul quale ha, ovviamente, speso parole importanti. ...

Charles Leclerc : ecco cosa ha detto Lewis Hamilton a proposito del suo arrivo in Ferrari : Charles Leclerc gareggerà per la Ferrari la prossima stagione dopo aver corso il suo primo campionato del mondo di Formula 1 con la scuderia Alfa Romeo Sauber. La giovane stella si è detta onorata di ...

F1 - Lewis Hamilton contro il GP del Vietnam : “Non so quanto sia importante andare in nuovi Paesi” : E’ notizia di alcuni giorni fa: la Formula Uno nel 2020 si esibirà su un nuovo tracciato, quello del Vietnam, sposando ancor di più la causa dei Paesi asiatici in via di sviluppo economico, fortemente interessati ad ospitare un round iridato. Una politica particolarmente gradita a Liberty Media, gestore del Circus, ma non troppo ad uno dei rappresentati in pista più prestigiosi. Ci riferiamo a Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del ...