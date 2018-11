Leonardo Pieraccioni a Verissimo ho scoperto il tradimento sul telefono

musicaetesti.myblog

(Di domenica 25 novembre 2018) Ospite da Silvia Toffanina “” inizia subito con battute e schetch comici che divertono il pubblico e la Toffanin, dove lancia un video di presentazione diraccontando dal suo grande amico Giorgio Panariello. L’attore ironizza sul fatto che spesso in studio gli ospiti si commuovano, ma parlando della figlia Martina torna serio per pochi secondi e il suo cuore di papà si scioglie. Poi parla del suo ultimo film che vede tra i personaggi sul set la figlia Martina: «Io dico che è il mio primo film della seconda mandata, ho raccontato l’amore dopo averlo declinato in tutti i modi. A 53 anni ho raccontato la maratona che è lo sposarsi e lo stare insieme tanti anni». L’attore racconta in breve la trama del figlio e come in questa sua ultima pellicola il concetto stesso di amore è cambiato, forse anche perché lo stesso è cambiato nel cuore e ...